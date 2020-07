El peleador puertorriqueño Félix “El Diamante” Verdejo se siente complacido con el anuncio de que enfrentará al estadounidense Will Madera en la pelea estelar de la cartelera que la compañía Top Rank ha organizado para el próximo 16 julio en Las Vegas, Nevada.

Este aviso puso fin a la dificultosa búsqueda de un contrincante para Verdejo, situación que el vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti, ha conversado con El Nuevo Día, y supone la primera vez que el boricua verá acción en la “burbuja” que la mencionada compañía promotora ha establecido en el hotel MGM Grand en medio de la pandemia del coronavirus.

“Me siento contento porque ya voy a pelear. Yo me he estado preparando para cualquier oponente. Voy con un peleador invicto, Will Madera. En este deporte no se debe subestimar a nadie, pero yo voy preparado para salir airoso el 16 de julio”, expresó hoy Verdejo en entrevista telefónica con este medio.

Verdejo, quien posee marca de 26 victorias, una derrota y 16 nocauts, reconoció que Madera (15-0-3, 8 KO’s) “es un peleador fuerte” del que no podrá descuidarse y al que deberá pelearle de manera “inteligente”.

Asimismo, expresó que se siente confiado en hacer una mejor demostración que la que hizo en enero pasado cuando venció por decisión unánime a Manuel Rey Rojas en una cartelera celebrada en Nueva York. “Con la condición que traigo, mejor que en la pelea anterior, estoy más agresivo y tirando mucho más golpes”.

El peso ligero declaró que esta pelea es importante, pues debería definir su carrera y acercarlo a esa elusiva pelea por un título mundial. “Es sumamente importante porque define mi carrera nuevamente. Debo lucir como todos esperan y dar lo mejor de mí”, acotó.

“Entiendo que puedo estar cerca (de una oportunidad titular) ya que estamos bastante adelantados en el ranking. De verdad, que sí debe estar más cerca que antes”, reiteró sobre la pelea a 10 asaltos a un peso máximo de 136 libras.

En cuanto a cómo visualiza su debut en la “burbuja” de Top Rank, dijo sentirse seguro con los protocolos establecidos para cuidar a los boxeadores y a todo el personal que trabaja en las carteleras. Añadió que en el gimnasio de su entrenador Ismael Salas también se siente tranquilo con las medidas implementadas para evitar la propagación del coronavirus.

“Allí (en el gimnasio) no pueden haber más de 10 personas si van a hacer ‘sparring’. Si van a entrenar, no pueden haber más de tres por entrenamiento. Han tomado muy buenas precauciones para evitar el coronavirus. Además, las comisiones (de boxeo) están prohibiendo muchas cosas. Me siento tranquilo y confiado”, apuntó Verdejo.

Boxeo en tiempos de COVID-19

El púgil compartió que la pandemia del coronavirus ha trastocado su rutina personal y deportiva. De hecho, reconoció que en algún momento pensó que no volvería a pelear este año debido a la crisis que ha provocado esta enfermedad en todos los ámbitos de la vida.

“Yo diría que (me afectó) mucho, al igual que todas las personas que son responsables con la crisis provocada por la pandemia”, manifestó Verdejo.

“Acá estoy cuidándome. Siempre estoy con mi mascarilla, aunque la gente no la tenga puesta. Es por mí y por el bien de los demás. Pero ha sido difícil porque —por lo que vemos— debemos aprender a vivir con el coronavirus”.

El deportista relató que la situación en Las Vegas, ciudad en la que se encuentra desde mayo, es parecida a lo que se ve en otros lugares, con personas que sí se protegen, mientras otros caminan sin mascarilla. Esto le preocupa, pues sabe que los descuidos de otros podrían afectarlo.

“Está como en todos lados. Hay gente que respeta y hay gente que le da igual que sale como si nada pasara. Hay gente que se cree inmune al coronavirus”, dijo. “Uno hace lo mejor posible para que eso (contagiarse) no pase”, concluyó el púgil boricua.