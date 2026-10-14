Gobernadora decreta tres días de duelo por la muerte de Wilfredo “Bazooka” Gómez

La gobernadora Jenniffer González decretó tres días de duelo por la muerte del excampeón Wilfredo “Bazooka” Gómez, quien falleció el 10 de octubre, a sus 69 años.

González resaltó, en declaraciones escritas, que las banderas en todas las agencias estatales y oficinas públicas ondearán a media asta desde mañana, miércoles, hasta el viernes.

“Puerto Rico está de luto ante la partida de una de las grandes leyendas de nuestro deporte, Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en tricampeón mundial de boxeo, Wilfredo llevó el nombre de nuestra Isla a lo más alto, llenándonos de orgullo y demostrando al mundo la grandeza del talento puertorriqueño”, indicó la mandataria en el escrito.

“Su legado trasciende los campeonatos. Fue símbolo de perseverancia, valentía y determinación, e inspiración para generaciones de puertorriqueños. En nombre del pueblo de Puerto Rico, extiendo mis más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad deportiva. Descansa en paz, campeón. Gracias por tantas glorias y por llevar nuestra bandera en alto”, enfatizó González.

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Durante los últimos años, Gómez enfrentó problemas de salud y sufrió daños cerebrales asociados a su extensa carrera sobre el cuadrilátero.

Nacido en San Juan el 29 de octubre de 1956, Gómez fue campeón mundial en tres divisiones (supergallo, pluma y superpluma) y construyó una de las carreras más destacadas del boxeo boricua.

1 / 11 | Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero. El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. - alexis.cedeno 1 / 11 Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. alexis.cedeno Compartir

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que el municipio coordina con la de Gómez y con representantes de la comunidad boxística los actos para rendir un homenaje póstumo al legendario excampeón mundial puertorriqueño en el coliseo Roberto Clemente.

El homenaje se celebrará el jueves, 15 de octubre, de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde, y estará abierto al público, según informó uno de los hijos de Gómez a través de las redes sociales.

El exmonarca mantuvo una estrecha relación con el recinto capitalino, donde protagonizó algunos de los combates más memorables de su carrera.