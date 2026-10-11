Fallece Wilfredo “Bazooka” Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño

Wilfredo “Bazooka” Gómez, legendario excampeón mundial y una de las figuras más importantes en la historia del deporte puertorriqueño, falleció en la noche del sábado a los 69 años.

Su hijo, Wilfredo Gómez, Jr., confirmó el fallecimiento de su padre, ocurrido a las 9:00 p.m., por televisión (Telemundo). Agregó que dará más detalles el domingo.

El pasado miércoles, Goméz Jr. pidió oraciones para el denominado “Niño de las Monjas” en un mensaje publicado en las redes sociales.

1 / 11 | Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero. El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. - alexis.cedeno 1 / 11 Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. alexis.cedeno Compartir

Durante los últimos años, Gómez enfrentó problemas de salud y sufrió daños cerebrales asociados a su extensa carrera sobre el cuadrilátero.

Nacido en San Juan el 29 de octubre de 1956, Gómez fue campeón mundial en tres divisiones (supergallo, pluma y superpluma) y construyó una de las carreras más destacadas del boxeo boricua.

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Se retiró con récord de 44-3-1, con 42 victorias por KO’s. Fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1995.

Gómez ganó su primer campeonato a los 20 años. Venció por nocaut al entonces monarca supergallo (122 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Dong Kyun Yum en una pelea celebrada el 21 de mayo de 1977 en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Wilfredo Gómez recibe apoyo familiar "en los buenos y malos momentos" El excampeón de boxeo enfrenta grandes retos de salud.

Tuvo 17 defensas de su título de las 122 libras, ganándolas todas por nocaut.

Perdió el invicto ante Salvador Sánchez (44-1-1, 32 KO’s) un 21 de septiembre de 1981. Tres defensas después, el mexicano falleció en un accidente automovilístico al siguiente año. Gómez nunca tuvo su revancha.

A nivel aficionado, Gómez representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 y luego ganó la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial en La Habana en 1974.