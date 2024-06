Jeyvier Cintrón asegura que regresó al boxeo para quedarse luego de tocar fondo: “Tengo mucha hambre de gloria”

“Tuve que retirarme del boxeo por muchas cosas. Mi última pelea fue una derrota en Tokio, Japón. Después me llegó una depresión horrible, que no me la esperaba, que no quiero hablar de eso porque son cosas personales. Luego me fui al Exatlón, que me fue bien, y luego tuve una cirugía (rodilla). Fueron muchas cosas que me cayeron de cantazo. La vida golpea, pero fue mi padre y el equipo nuevo de trabajo, los que me empujaron y me decían todos los días ‘vuelve, tienes talento, no desperdicies este tiempo’”.