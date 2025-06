“Me fascina, como decimos nosotros, estar en ese puesto, en ese lado B, en ese lado de la ecuación donde eres una persona que nadie cree en ti. Somos unas personas que siempre estamos fuera del mapa, pero cuando nos metemos al mapa con las peleas que hemos venido haciendo, eso me gusta. Cuando la gente dice que ‘no’ y mi resultado dice que ‘sí’, eso me motiva muchísimo”, añadió el azteca de 28 años, cuya marca es de 33 victorias, 26 de ellas por nocaut, y cuatro derrotas.

Acostumbrado a pelear en terreno hostil

Al menos, esa es la mentalidad con la que se prepara. Reconoce que el boricua contará con mayor respaldo del público el día de la pelea. No obstante, no sería la primera vez que enfrenta a un rival en terreno hostil y logra salir con la victoria.

“ Pero siempre está la mentalidad positiva, siempre está la mentalidad ganadora que me ha hecho sobresalir en cada pelea que voy . Hago mi travesura (ganar), y eso me tiene como un boxeador desconocido que quiere ser conocido”, apuntó.

“Me gustaría escribir mi nombre en esos libros donde muchos ya tienen su fotografía, en salones de la fama. Eso me gustaría, que mi nombre no se olvide. Que mi nombre -con el que poco a poco he venido picando piedra y eso me motiva- se conozca y que no me olviden nunca”.