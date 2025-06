Yankiel Rivera se mide a un viejo conocido por el título interino de las 112 libras de la AMB

“Estoy bien contento porque era la pelea de la que se estaba hablando y era la que queríamos, porque me acerca a la pelea por el título mundial en propiedad. Eso debería ser este año, si todo sale bien, o a principios del próximo año”, expresó El Doctorcito Rivera en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Nosotros veníamos trabajando esto con Matchroom, aunque después no se llegó a nada, y la WBA (siglas en inglés de la AMB) la había ordenado. Cuando logramos la firma con MVP (Most Valuable Promotions), me cogió de sorpresa que la pelea se lograra tan pronto”, añadió el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.