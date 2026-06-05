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Los clubes cobrarán hasta $5,000 diarios por cada jugador en el Mundial

Los 19 jugadores del Manchester City convocados para esta edición constituyen la mayor cifra aportada por cualquier club

5 de junio de 2026 - 12:11 PM

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El capitán Erling Haaland (derecha) celebra con sus compañeros en un desfile de los equipos de hombres y mujeres del Manchester City. (Alastair Grant)
Por The Associated Press
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Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Ginebra - Los jugadores en este Mundial harán que sus clubes ganen unos $5,000 por día a partir de un fondo de la FIFA de $355 millones

La FIFA dio detalles el viernes sobre cómo asignará la parte de ingresos destinada a los clubes de aquellos cuyos jugadores están entre los 1,248 elegidos para el torneo de 48 equipos en Norteamérica y —por primera vez— también de los convocados para los 905 partidos de las eliminatorias mundialistas.

El organismo rector del fútbol indicó que los jugadores en las eliminatorias generaron $2,360 por partido para los clubes en los que estaban inscritos durante ese periodo.

Miles de clubes en todo el mundo deberían recibir algo de dinero porque 209 selecciones nacionales disputaron partidos. Solo Eritrea y Rusia, que está suspendida de las competiciones internacionales, no participaron.

Los 19 jugadores del Manchester City convocados para este Mundial constituyen la mayor cifra aportada por cualquier club.

El club inglés también recibió la mayor parte del programa de pagos de la FIFA en la edición de 2022 en Qatar y en Rusia cuatro años antes.

Los pagos anteriores del City fueron de $4.6 millones y $5 millones, procedentes de un fondo que fue de $209 millones para cada torneo.

El fondo de la FIFA para los clubes se acordó en 2023 en $355 millones para este torneo. Reserva $250 millones para recompensar a los clubes por sus jugadores en el Mundial, y $100 millones para los clubes que enviaron jugadores a partidos de clasificación.

La FIFA señaló que los otros $5 millones cubrirán costos administrativos.

Otros clubes que recibirán pagos de varios millones de dólares por parte de la FIFA incluyen al Bayern Múnich, con 18 jugadores citados, y Paris Saint-Germain y Arsenal —finalistas de la Liga de Campeones— con 16 cada uno.

Fuera de Europa, el club saudí Al-Hilal es el mejor representado, con 12 jugadores.

Crystal Palace superó a Liverpool y al Real Madrid. El flamante campeón de la Conference League tiene 12 jugadores involucrados en este Mundial, mientras que Liverpool tiene 11 y el Madrid 10.

Los pagos de la FIFA a los clubes con ingresos del Mundial comenzaron en la edición de 2010 como parte de negociaciones para crear y reconocer a la influyente Asociación Europea de Clubes dos años antes. El fondo fue de $40 millones en 2010 en Sudáfrica y de $70 millones del torneo de 2014 en Brasil.

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Mundial de Fútbol 2026Manchester City
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