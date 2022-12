El exacampeón mundial puertorriqueño José “Sniper” Pedraza volverá al cuadrilátero el próximo 3 de febrero cuando enfrente al invicto californiano Arnold Barboza Jr. en la pelea coestelar de la cartelera de Top Rank en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

Pedraza, de 33 años y otrora monarca de las 130 y 135 libras, no pudo cerrar el año con un reyerta junior-welter ante el también exmonarca Teófimo López el pasado 10 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York debido a enfermedad.

“Me he recuperado por completo de la enfermedad que me obligó a retirarme de mi pelea con Teofimo López. En este momento, me siento al 100 por ciento y sé que Arnold Barboza Jr. es uno de los mejores boxeadores de la división”, dijo Pedraza en un comunicado de prensa de Top Rank.

“Yo estoy seguro de que esta será una gran pelea donde reafirmaré mi nivel como peleador élite en las 140 libras”, agregó.

Pedraza (29-4-1, 14 KOs) ascendió a las 140 libras en el 2019. Tiene marca de 3-2-1 en el peso. Su última pelea fue contra Richard Commey, compromiso que terminó con un empate el pasado 27 de agosto.

Barboza Jr. (27-0, 10 KOs), de South El Monte, California, está clasificado entre los 10 primeros por el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. En julio, Barboza regresó de un descanso de 11 meses para arrebatarle el el invicto al boricua Danielito Zorrilla en un evento principal de 10 asaltos.

La cartelera estará protagonizada por el choque entre el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el australiano Liam Wilson por el vacante título mundial junior ligero de la OMB.