El excampeón mundial puertorriqueño José “Sniper” Pedraza y el exolímpico Javier “El intocable” Molina cumplieron el viernes con el peso para su combate de las 142 libras a celebrarse el sábado en la “burbuja” de Top Rank en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

Pedraza pesó 141.5 libras, mientras que Molina detuvo la romana en 141.7. La pelea estelar será a 10 asaltos en una cartelera transmitida por ESPN+.

El combate es parte de un minitorneo que realiza Top Rank por una oportunidad a una faja junior welter. . Pedraza (27-3 13 KO’s) es un dos veces excampeón de la categorías súper pluma de la FIB y la ligera de la OMB, y ha dicho que su meta es ser tres campeón en tres categorías.

“Tengo la mira puesta en un campeonato mundial en 140. Mi meta es unirme al selecto club de campeones mundiales de tres divisiones de Puerto Rico. Por eso es tan importante esta pelea contra Molina. Sé que una gran victoria el sábado me acerca un paso más a la oportunidad de pelear por un título mundial en la división de peso junior welter. Es una victoria obligada para mí”, dijo el cidreño de 31 años después del pesaje.

Pedraza y Molina cara a cara después del pesaje. (Top Rank)

“Sé que estoy muy cerca de una oportunidad de título mundial, pero mi enfoque total está en la pelea que tengo al frente de mí. Sé que Molina es un buen peleador. Nunca lo he subestimado. Me he preparado con eso en mente y por eso he entrenado muy duro para esta pelea. Estoy listo para enviar un mensaje a los dos campeones y a todos los contendientes en la división”, agregó.

Pedraza viene de una victoria el pasado 2 de julio contra Mikkel LesPierre por decisión unánime. Molina (20-2, 9 nocauts) por su pare, suman cinco victorias consecutivas, la última el pasado febrero.