Juanma López, hijo, analiza ofertas para firmar como boxeador profesional tras las Olimpiadas de París 2024

Preocupado con la posible salida del boxeo en Los Ángeles 2028

“Yo estoy pensando en todas las opciones, porque se pueden hacer las dos (ser profesional y entrenar para competencias del ciclo olímpico). Pero si no hay boxeo en las Olimpiadas de 2028 y ya yo fui a una, ¿qué hay como aficionado? No es que no valga la pena, pero pasar ese trabajo quizás no sea una opción”, razonó.