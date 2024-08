Ray Quiñones, secretario del DRD, no descarta aspirar a la presidencia del Comité Olímpico de Puerto Rico: “Yo nunca me cierro puertas”

Caguas - El secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, no descarta aspirar a la presidencia del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) si la actual líder de esa organización, Sara Rosario, decidiera no nominarse a un tercer cuatrienio.

Quiñones reconoció que líderes federativos -a los que no quiso identificar- se le han acercado para auscultar su disponibilidad.

“Yo nunca me cierro puertas para nada. Yo he estado ligado al deporte toda la vida. Desde pequeño fui atleta. Jugué béisbol y voleibol, hice atletismo, que fue el deporte en el que más sobresalí. Sí hay algunas federaciones que me han hecho acercamiento para si yo pudiese ayudar en el Comité Olímpico”, dijo Quiñones a El Nuevo Día durante un reconocimiento a los olímpicos cagüeños Gabby Scott Puig, Gladymar Torres, Juan Manuel López, hijo, y Gian Clavell realizada este lunes en la alcaldía de ese municipio.

“La presidenta (Sara Rosario) no ha expresado si se va a postular o no se va a postular. Pero yo no me cierro puertas nunca en lo que puedo ayudar. Y si creen que yo puedo ayudar desde esa parte, siendo presidente del Comité Olímpico, pues estamos en la mejor disposición de asumir los cargos correspondientes”, apuntó.

Quiñones -quien representó al país en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y jugó voleibol en la Liga Superior- manifestó que si Rosario decidiera no renominarse, se postularía inmediatamente. Añadió que en caso de que la actual presidenta corriera para otro término, tendría que pensarlo.

“Si Sara dijera que no, mañana mismo yo podría hacer eso, verdad. Todo depende más bien de lo que ella vaya a decidir, de lo que vaya a hacer. Porque falta de candidato no va a haber. Si ella dice que no va, Ray Quiñones va a estar ahí”, declaró el secretario del DRD.

“Si ella decide estar, pues, entonces habría que pensarlo de otra manera, porque la realidad es que primero hay que ser parte del Comité Olímpico para después optar para ser presidente. Así que son varias cosas que tendrían que ocurrir antes de yo decidir”, agregó.

El funcionario manifestó que existe la posibilidad de continuar al frente del DRD en caso de que la comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, prevalezca en las elecciones del próximo 5 de noviembre y lo deje en cargo.

El proceso para elegir a los miembros del comité ejecutivo del Copur, entre los que está el puesto de presidente o presidenta, debe comenzar dentro de un periodo no mayor de 120 días después de concluidos los Juegos Olímpicos.

La justa veraniega de París 2024 cerró el 11 de agosto con la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia.

Al momento, Rosario ha evadido contestar si le interesa correr para un cuarto término al frente del Copur, ente que preside desde el 2012, cuando el anterior presidente David Bernier desistió de postularse a un segundo término tras ser nombrado como secretario de Estado del entonces electo gobernador Alejandro García Padilla.

Sin embargo, líderes federativos que han conversado con El Nuevo Día de manera anónima señalaron que Rosario parece tener el camino libre para postularse nuevamente -de así quererlo- y ser reelegida al no enfrentar oposición a su gestión.

Rosario puede aspirar nuevamente a la presidencia gracias una enmienda que fue aprobada por el pleno del Copur el 27 de septiembre de 2023 que eliminó la limitación de términos consecutivos al puesto de presidente, que era de tres periodos de cuatro años cada uno.

La restricción de términos para el puesto de presidente fue aprobada bajo el mandato de Bernier, quien propuso limitar a dos periodos consecutivos el tiempo que una persona podía estar al frente de la entidad deportiva. Esto fue aprobado y figura en la constitución de 2010.

La constitución se volvió a enmendar en 2018 para elevar a tres periodos consecutivos el tiempo que una persona podía estar al mando del Copur. A raíz de esta reforma, Rosario pudo ser reelecta para el lapso que concluye en 2024.

Se puede hacer más

Quiñones expuso que está satisfecho con el trabajo que ha realizado Rosario. Sin embargo, entiende que siempre hay espacio para mejorar.