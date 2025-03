Juanmita López de Jesús regresa a su gente: “No hay emoción como pelear en Puerto Rico”

“Yo he viajado el mundo y no hay emoción que se compare con estar en tu isla, frente a tu gente y que puedan verte. Es algo diferente. Uno puede estar en París, puede estar en Italia, en Tailandia... Pero no es lo mismo frente a tu gente porque el calor de Puerto Rico es algo distinto. Quizás se compare un poquito con Nueva York, pero aquí es otra cosa”, declaró López de Jesús en entrevista con El Nuevo Día .

Ya siente el peso de la fama

“Ahora la gente me detiene en la calle, me dice ‘campeón’, me piden fotos... Todavía no estamos en la etapa grande de reconocimiento. Pero ahora como profesional voy acostumbrándome y aceptándolo”, articuló.