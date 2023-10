Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - La púgil boricua Ashleyann Lozada dio una demostración de boxeo y ganó de forma unánime este lunes su combate de octavos de final en la división de los 57 kilogramos (kg) de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se colocó a un paso de ponchar su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024.

La campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023 se impuso por 5-0 a Minerva Montiel, de Paraguay. Si consigue una segunda victoria conseguirá su clasificación a las Olimpiadas del próximo año dado que su división otorga pases a todas las semifinalistas.

“Ahí está mi pase olímpico. Una pelea más para hacer historia”, dijo Lozada mientras observaba la pelea de donde saldría la atleta contra la que se enfrentará por la clasificación olímpica.

Su combate para asegurar una medalla y clasificación olímpica será el miércoles ante la canadiense y también zurda Mariebathoul Al-Ahmadieh en la ronda de cuartos de final. La canadiense también ganó este lunes de manera unánime ante la estadounidense Alyssa Mendoza en el combate posterior al de Lozada.

Lozada metió su mano desde temprano en el combate. También usó su derecha para abrirse camino y así ganó todas las tarjetas de los jueces en el primer asalto.

Técnicamente, Lozada lució sólida ante una paraguaya fuerte y que apretó su paso luego de perder el asalto inicial. La velocidad de Lozada se acentuó en el segundo asalto, cuando metió su zurda mientras estaba en movimiento laterales. También ganó todas las tarjetas en esa vuelta.

“Eso es lo que yo llamo danzar. Tengo buenas piernas. Ella (Montiel) es una peleadora que viene de frente y para el segundo asalto ya sabía con qué venía y bajé las manos. Me sentía cómoda. Dije ‘a mami y a Patrick no le gusta que baje las manos y me están mirando’ y subí las manos”, dijo señalando a su progenitora y al mantenedor del gimnasio de la Casa Olímpica.

Arriba 2-0, Lozada boxeó, pero igual metió su zurda en contraataque o cuando la paraguaya se estaba parada frente a la boricua buscando por donde tirar.