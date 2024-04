“Le pagaba para hacer guanteos”: Wilfredo “Bimbito” Méndez buscará otra oportunidad titular ante un conocido

“ Cuando yo estuve acuartelado en Las Vegas, él (Haro) estuvo un tiempo en Las Vegas acuartelado también y yo le pagaba para hacer guanteos. Ya nos conocemos. Él me ayudaba para los campamentos . Así es el boxeo, un día nos ayudamos y al otro día nos toca pelear. Pero eso no quita de que seamos amigos”, expresó Méndez.

Méndez está consciente que el que haya compartido con Haro en un campamento no supone una ventaja para ninguno de los dos porque lo que se hace en las sesiones de entrenamiento no refleja totalmente lo que un peleador puede presentar durante un combate.

“Es complicado porque las personas pueden pensar: ‘Ya guantee con él. Yo lo conozco, sé con lo que va a venir’. Pero en un guanteo tú no peleas. Lo que haces es practicar las cosas que vas a hacer, pero no es que tú peleas así”, argumentó el peleador trujillano.

“Yo no me confío. Yo voy con un plan, y si ese plan no me da resultado, me ajustaré según vayan pasando los asaltos”, añadió.