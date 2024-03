Llegó el día: Amanda Serrano vuelve a pelear en Puerto Rico con su estreno en el “Choliseo”

La última vez que Amanda Serrano peleó en Puerto Rico lo hizo sin público alrededor de un cuadrilátero colocado en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan, el pasado 25 de marzo de 2021, debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

En aquel entonces, la peleadora puertorriqueña era reconocida como una estrella del boxeo al ganar títulos mundiales en múltiples divisiones.

En apenas tres años luego de aquella victoria contra Daniela Romina por nocaut, Serrano dio pasos agigantados para alcanzar el nivel de leyenda.

En septiembre de 2021, firmó con Most Valuable Promotions (MVP), empresa de la figura de YouTube y también boxeador Jake Paul. Más tarde, en abril de 2022, hizo historia junto a la irlandesa Katie Taylor como las primeras mujeres boxeadoras en estelarizar una cartelera en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. En su última derrota, Serrano ganó su primera bolsa de siete cifras.

Fotos: Amanda Serrano y Jake Paul dan el peso para sus respectivos combates en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot . Amanda Serrano pisa la báscula en el Distrito T-Mobile de cara a su pelea con Nina Meinke.

En 2023, se convirtió en la primera y única boricua en ser campeona indiscutible de una división (126), además pelear un combate a 12 asaltos de tres minutos, inusual en las reyertas titulares de mujeres, que suelen ser batallas a 10 asaltos de dos minutos.

Tras mudarse a la isla, Serrano devolverá este sábado todo el cariño recibido por los suyos en el mejor momento de su carrera cuando suba al ring en el Coliseo José Miguel Agrelot ante miles de aficionados.

La carolinense, con récord de 46-2-1, 30 KO, defenderá sus cuatro fajas mundiales ante la alemana Nina Meinke (18-3, 4 KO) en la velada estelar. Será el segundo combate consecutivo de Serrano a 12 asaltos de tres minutos.

El viernes, ambas peleadoras cumplieron en la báscula durante el pesaje en el Distrito T-Mobile de San Juan. Serrano pesó 125.6 mientras que Meinke paró “la Romana” en 125.2.

Paul peleará como coestelar frente a Ryan “Rhino” Bourland.

Serrano se presentará por quinta vez en Puerto Rico. Aparte de su combate de 2021, peleó aquí en 2017 en el Hotel Sheraton de San Juan; en 2016 en el Hotel Caribe Hilton de San Juan; y en el Coliseo Rubén Zayas Montañez el mismo año.

Ninguna cita se comparará con la de este sábado.

“Me siento súper, supercontenta, de verdad. Yo, como se dice, trabajo duro para esto. Y estoy realmente agradecida, agradecida, estoy bendecida. Estoy en otro mundo, yo estoy en el cielo ahora”, dijo Serrano a El Nuevo Día.

“Y gracias a todos ustedes. Por ustedes, la gente sabe quién soy. Los periódicos. Las noticias. Así que muchas gracias. Estoy emocionada, pero lista, lista para pelear también”, agregó.

Se espera que el “Choliseo” llene la mayoría de sus más de 18,000 butacas para la cartelera, que arrancará a las 5:30 p.m. con los combates preliminares. La velada oficial inicia a las 8:00 p.m., a transmitirse vía streaming por DAZN.

“Yo estoy supercontenta, pero no muy sorprendida, porque a nosotros nos gusta pelear. Nos gusta ir a ver peleas. Y como dije en la primera conferencia de prensa, ya saben, boricuas, no nos importa siempre y cuando salgan y peleen con todo. Luchas con todo tu corazón. Y ya sabes, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Nina. Sé que ella asumió un desafío peleando conmigo en mi país natal, y sé que ella saldrá y tratará de... causar una sorpresa, pero eso no va a suceder. Yo trabajé duro y con mi gente gritando mi nombre, eso es cosa diferente”, indicó Serrano.

“The Real Deal”, de hecho, no noquea desde 2021, última vez que se puso los guantes en Puerto Rico.

“Tengo el poder para dar un nocaut, pero todavía yo estoy lista para pelear todo ese asalto de tres minutos. So, si el nocaut viene, viene. Eso mejor. Sí. Pero no, no voy a buscar el knockout”, apuntó sobre el resultado que espera.

Como llegue la victoria para Serrano en la instalación de Hato Rey, el momento estará en el tope de su ilustre carrera que la puede llevar al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

“Claro, claro, el número uno, número uno y dos, ahí peleando con Katie Taylor también, fue una noche especial para mí. Pero no sabes, no sabes, yo creo que este es el número uno de mis 50 peleas; aquí, con mi gente. Sí, yo estoy supercontenta”, sostuvo.

Serrano tiene los cinturones mundiales de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el de la Organización Internacional de Boxeo (OIB). Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió no avalar sus peleas a tres minutos. Eso llevó a la boricua a dejar vacante esa correa.

“Yo quería pelear aquí como campeona indiscutible, pero ahora el CMB no quiere peleas (femeninas) de tres minutos. Pero todavía estoy haciendo historia. Soy la primera campeona indiscutible. Ahora, pelearé de esa forma frente a ustedes y eso me hace feliz. Solo espero que algún día en el futuro la CMB reconsidere y quieran cambiar el juego también. Aunque no tuviera los títulos, pelear aquí, en el “Choliseo” frente a mi gente, estoy contenta”, aseguró.

Meinke, por su parte, expresó sentirse lista en darlo todo en un territorio hostil.

“Amanda y yo somos duras. Ya sabes, puedes ganar. Nunca puedes planear un nocaut. Puede pasar. Pero para mí, veremos cómo van pasando los asaltos. Amo a Puerto Rico. Es tan lindo aquí. Todos son muy amigables. Ahora también tengo el apoyo de Alemania. Todos vinieron hoy. Estoy feliz de verlos. Es realmente bueno. Es simplemente un gran ambiente. Solo estoy feliz”, declaró.

Meinke señaló que tiene como una veintena de familiares y amistades que vinieron a apoyarla en la isla caribeña, incluyendo sus padres y su novio.

La europea suma seis victorias consecutivas, dos por nocaut. Su último revés fue el 21 de abril de 2022 por decisión unánime contra Sarah Mahfoud.

Jonathan González cuando guanteó con Amanda Serrano en el gimnasio del Coliseo Rubén Zayas en Trujillo Alto el mes pasado. (Carlos Rivera Giusti)

Programa de peleas preliminares

La cartelera de MVP también incluye la defensa del campeonato mosca de la OMB de Jonathan “Bomba” González contra su compatriota y campeón interino de la OMB, René “Chulo” Santiago.

Además, Christopher “Pitufo” Díaz (27-4, 17 KO) regresa al ensogado para medirse al estadounidense Headley Scott (18-1, 12 KO) por el cinturón Intercontinental peso superpluma de la AMB; y la medallista centroamericana Krystal Rosado (2-0, 1 KO) se enfrentará a la mexicana Gloria Munguilla (5-0) a cuatro asaltos de tres minutos en las 115 libras.