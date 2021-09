Lausana, Suiza - El límite entre el boxeo amateur y el boxeo profesional se desdibujó aun más el jueves cuando la Asociación Internacional de Boxeo ofreció otorgar premios en metálico de hasta 100,000 dólares por primera vez en los campeonatos mundiales masculinos, históricamente aficionados.

AIBA dijo que se estableció un fondo de premios total de $2.6 millones para premiar a los medallistas en cada categoría, con $100,000 para el oro, $50,000 para la plata y $25,000 para el bronce. Los campeonatos masculinos se llevarán a cabo en Belgrado, Serbia, del 24 de octubre al 6 de noviembre.

AIBA no respondió de inmediato a una pregunta de The Associated Press sobre si planea tener premios en metálico en los campeonatos mundiales femeninos. Ese evento está programado para este año, pero no tiene lugar ni fechas en el calendario de competencias de AIBA.

“Es la primera vez que AIBA recompensa económicamente a los medallistas de los campeonatos mundiales, y así es como debe ser”, dijo el presidente de AIBA, Umar Kremlev. “Este dinero es bien merecido teniendo en cuenta los años de preparación necesarios para ganar un lugar en el torneo principal de AIBA y los esfuerzos realizados“.

La medida podría ayudar a la AIBA a reunir apoyo entre los boxeadores mientras intenta levantar su suspensión del Comité Olímpico Internacional. El COI ha exigido reformas después de cuestionar cómo se manejó AIBA luego de numerosas disputas de jueces en Juegos Olímpicos pasados, y bloqueó a AIBA de tener algún papel en la organización de los torneos en los Juegos de Tokio de este año.

AIBA eliminó la palabra “aficionado” de su nombre en 2007 y celebró su primer evento con premios en metálico el año siguiente. También permitió a los boxeadores pelear en algunos combates profesionales mientras conservaban su elegibilidad olímpica. Albert Batyrgaziev de Rusia se convirtió en el primer boxeador profesional en ganar una medalla de oro olímpica este año.

La entrega de premios en efectivo marca un cambio para AIBA de otra manera. El asediado órgano de gobierno tuvo graves problemas financieros debido a los préstamos y los intentos fallidos de hacerse un hueco en el lucrativo mundo del boxeo profesional mediante el lanzamiento de competiciones profesionales bajo la marca de AIBA. Poco después de que Kremlev fuera elegido presidente de la AIBA en diciembre, incorporó a la compañía estatal rusa de gas Gazprom como patrocinador principal.