¿Imposible que se repita? Nadie se aventura a asegurarlo. Pero lo que parecieron afirmar voces del boxeo local luego de que el legendario Manny Pacquiao anunciara su retiro formal esta pasada semana, es que será muy difícil que surja otro boxeador que reúna las cualidades físicas como para haber cambiado tantas veces de categoría de peso y mantenerse siendo exitoso.

Tras 26 años de carrera y amasar récord de 62 victorias, 8 derrotas y 39 nocauts, el filipino de 42 años cerró su trayectoria como el único en la historia en haber conquistado 12 títulos mundiales en ocho divisiones distintas, desde la categoría mosca (112 libras) hasta la junior mediana (154 libras). Y eso sin contar que comenzó su carrera peleando en 106 libras.

El adiós de Pacquiao a los cuadriláteros se da poco más de un mes después de su revés ante Yordenis Ugas. Y ahora aspira a la presidencia de su país.

Aunque algunos entrevistados por El Nuevo Día subrayaron detalles fácticos que si se toman en consideración reducen el resumé del llamado “Pac Man”, fue tanto lo que ganó el filipino en términos de títulos mundiales y de la manera que lo logró, que su historial sigue siendo abarcador.

Por ejemplo, de los 12 títulos en ocho divisiones de peso, Pacquiao ganó dos —en 126 y en 140 libras— en combates que no fueron bajo los principales organismos mundiales del boxeo rentado. En ambas categorías ganó un título especial otorgado por la reputada revista especializada The Ring. Además, de esas 12 de correas de campeón, los más puristas podrían restar otra que ganó bajo The Ring en las 130 libras, aunque en esa división sí se adjudicó una faja de un organismo reconocido como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando destronó al monarca superpluma Juan Manuel Márquez en marzo de 2008. Fue la segunda de cuatro veces que se enfrentarían en distintas divisiones.

“Me parece que es uno de los grandes boxeadores que han pasado por la historia del boxeo”, comenzó estableciendo el promotor local de boxeo, Peter Rivera, de Puerto Rico Best Boxing. “No nada más porque fue un buen boxeador y por todo lo que hizo desde el punto de vista deportivo. Hay que reconocer que este tipo empezó en unos pesos bien pequeños y llegó a pelear en montones de divisiones por allá arriba. Empezó en las 108 y llegó a ser campeón en las 154. Es increíble eso”.

Rivera, sí considera algo que le parece irrepetible.

“Ganó en ocho divisiones. Eso, físicamente no creo que alguien pueda hacerlo. Tener, físicamente, la capacidad... yo ni sé cómo el tipo lo logró. Otra cosa que debe ser considerada y es bien importante, es el legado de Pacquiao para el boxeo a nivel asiático. El boxeo asiático siempre ha sido bueno. Se sabe que los japoneses son unos caballos, pero nadie sabe quiénes son. Han habido grandes peleadores, pero nunca han tenido el reconocimiento. Pacquiao hizo que de momento se conocieran a los atletas (de Asia). De momento surgió un tipo que se hizo famoso en el mundo”, agregó Rivera.

De hecho, tras realizar apenas su segunda pelea fuera de Filipinas en diciembre de 1998, cuando ganó su primer título mundial en la división de 112 libras (peso mosca) combatiendo en Tailandia, todas sus demás grandes peleas de campeonato mundial fueron en Estados Unidos.

Anatomía perfecta

Rivera recalcó que por su anatomía Pacquiao quizás tuvo el físico perfecto para poder pelear tan liviano como en 106 libras y llegar hasta la división de las 154 (aunque peleó ahí pesando 150 libras).

Pero el manejador y entrenador de boxeo puertorriqueño radicado en Florida, Félix “Tutito” Zabala, piensa que más que su físico fue otro atributo el que permitió que Pacquiao fuera exitoso, pues muchas veces estuvo en desventaja por la estatura de sus rivales.

“Creo que lo logró por su experiencia, por su velocidad y por el hambre de llegar a ser el más grande. Pero es muy difícil subir de esa manera de divisiones, cuando la caja tuya es pequeña… porque él no es un tipo grande (mide 5′ 5 1/2″). Es casi imposible de verlo (otra vez en otro boxeador)”, opinó Zabala.

“De la manera que lo logró, como lo hizo cuando peleó con (Antonio) Margarito, que era un peleador grande y fuerte... Utilizó su velocidad y eso fue lo que siempre lo llevó a poder estar peleando contra más grandes que él, porque tenía extraordinaria velocidad de manos y piernas. Eso lo ayudaba en las divisiones superiores”.

Admirado por otros campeones

Puerto Rico tuvo un excampeón mundial que reconoce también la grandeza de lo que hizo el filipino, especialmente en su esfuerzo para subir de categorías y mantenerse victorioso.

“Para mí, como boxeador de peso pequeño, llegar al nivel de peso como llegó él, hasta las 154 libras, es algo de admirar. Tengo mi respeto hacia él”, reconoció Iván Calderón, el otrora boxeador y excampeón mundial en las 105 (peso mínimo) y en las 108 libras (junior mosca), versión de la OMB.

Calderón, sin embargo, fue uno de los que mencionó algunas salvedades, como el hecho de que aunque Pacquiao combatió en divisiones como la welter y la junior mediana, lo hizo peleando por debajo del límite de esas categorías y sacando incluso a los entonces campeones de su peso ideal.

Como ejemplo utilizó el caso del boricua Miguel Cotto, entonces monarca welter de la OMB que enfrentó a Pacquiao fijando la báscula el día del pesaje en 145 libras, mientras el filipino marcó 144. Eso fue un día antes de que Pacquiao destronara al cagüeño en noviembre de 2009.

Igual sucedería contra el mexicano Antonio Margarito, contra quien Pacquiao peleó por el cetro vacante junior mediano del CMB, pero pesando por debajo incluso de la división inferior, la welter, con apenas 144.5 libras, mientras Margarito marcó 150.

“Pero la historia de él, la motivación de muchos creer (al ver a Pacquiao) que se puede, logró levantar a muchos boxeadores como a mí, para decir, ‘¿si él pudo por qué yo no puedo?’”, añadió Calderón recordando la inspiración que fue Pacquiao, quien debutó en el boxeo profesional con solo 16 años, luego de salido de un ambiente de extrema pobreza en su natal Filipinas, para comenzar a buscar suerte en el deporte.

Hoy por hoy ha sido de los boxeadores mejor remunerados de la historia, y sus megapeleas transmitidas a todo el mundo.

“Fue una carrera única y legendaria. Algo que no mucha gente ha logrado. Un boxeador que empezó prácticamente en el peso mínimo del boxeo, y llegó a ganar un título tan alto como el junior mediano. No creo que haya otro que haya logrado subir divisiones de tal manera. Un extranjero que vino a este país y se hizo uno de los más grandes a nivel mundial”, agregó por otra parte Zabala.

“Nunca perdió el hambre”

Zabala, al igual que Rivera, piensa que físicamente va a ser muy difícil que otro peleador emule la hazaña de Pacquiao.

“Es muy difícil. Por ejemplo en el boxeo femenino Amanda Serrano lo ha hecho. Ha subido y bajado (de peso)”, agregó Zabala sobre la campeona mundial boricua, quien ha reinado en siete divisiones distintas, y todas bajo los principales organismos boxísticos del mundo.

“Pero lo de Pacquiao ha sido algo increíble, de la manera que ha podido hacerlo… nunca perdió el hambre, a pesar de todo el dinero que ganó, que eso es difícil de verlo en el boxeo, porque muchas veces los boxeadores ganan grandes sumas de dinero y se acomodan”, dijo el entrenador.

Las ocho divisiones en que reinó el filipino

112 libras (peso mosca) - Se coronó campeón mundial por primera vez el 4 de diciembre de 1998 al derrotar por nocaut técnico en ocho asaltos al tailandés Chatchai Sasakul. Era apenas la segunda vez que peleaba fuera de Filipinas, al viajar a Tailandia con récord de 23-1, y allí se alzó con la faja del Consejo Mundial de Boxeo. Previo a eso había hecho combates en divisiones inferiores como las 105 libras (peso mínimo) y las 108 (junior mosca), así como en categorías por encima como las 115 libras (supermosca).

- Se coronó campeón mundial por primera vez el 4 de diciembre de 1998 al derrotar por nocaut técnico en ocho asaltos al tailandés Chatchai Sasakul. Era apenas la segunda vez que peleaba fuera de Filipinas, al viajar a Tailandia con récord de 23-1, y allí se alzó con la faja del Consejo Mundial de Boxeo. Previo a eso había hecho combates en divisiones inferiores como las 105 libras (peso mínimo) y las 108 (junior mosca), así como en categorías por encima como las 115 libras (supermosca). 122 libras (supergallo) - Dos años y medio después de ganar su primera faja, se saltó dos divisiones para aspirar al título supergallo de la FIB, que conquistó en su primera aparición en Estados Unidos, en Las Vegas, al derrotar al sudafricano Lehlohonolo Ledwaba con un nocaut técnico en el sexto asalto el 23 de junio de 2001. Ese sería su segundo título en igual número de divisiones.

- Dos años y medio después de ganar su primera faja, se saltó dos divisiones para aspirar al título supergallo de la FIB, que conquistó en su primera aparición en Estados Unidos, en Las Vegas, al derrotar al sudafricano Lehlohonolo Ledwaba con un nocaut técnico en el sexto asalto el 23 de junio de 2001. Ese sería su segundo título en igual número de divisiones. 126 libras (pluma) - Tras unas tres defensas exitosas de su cetro de las 122 libras, subió a las 126, y en una pelea que no fue sancionada por ninguno de los organismos mundiales, el filipino se agenció el título pluma de The Ring, al apuntarse un nocaut técnico en 11 asaltos sobre el mexicano Marco Antonio Barrera en noviembre de 2003. En su siguiente combate en la misma división intentó destronar, sin éxito, al mexicano Juan Manuel Márquez en mayo de 2004, pero Márquez retuvo sus fajas de las 126 de la AMB y la FIB cuando el combate resultó en un empate.

Pacquiao ante Juan Manuel Márquez en una de las cuatro peleas que realizaron.