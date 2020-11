Emmanuel “Manny” Rodríguez se siente afortunado por la oportunidad que tendrá el próximo 19 de diciembre para disputar con el filipino Nonito Donaire el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), versión del peso gallo (118 libras).

Estos se enfrentarán durante una cartelera que tendrá como escenario el Mohegan Sun Casino en Unscaville, Connecticut, ocasión que el mismo Rodríguez ha calificado como la que definirá su futuro en el boxeo rentado. En mayo de 2019, el púgil puertorriqueño sufrió una derrota por nocaut en dos asaltos a manos del japonés Naoya Inoue que le costó la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El peso gallo boricua no pelea desde entonces, cuando su invicto cayó y dejó su marca en 19-1 con 12 nocauts.

“Esta la pelea es para demostrar que aquella (contra Inoue) pasó y estamos de nuevo en el mapa”, expresó Rodríguez durante una entrevista con este medio.

“No todos los boxeadores reciben una segunda oportunidad por un título mundial después de una derrota, pero ante Donaire haré el tipo de pelea que todos estaban acotumbrados a ver de mi parte”, agregó.

Rodríguez reconoció que Donaire será un oponente de cuidado, pero confía en el régimen de preparación que lleva de la mano del entrenador boricua Freddy Trinidad.

“Donaire es un futuro miembro del Salón de la Fama, sin dudas. Es un orgullo poder pelear con él y se merece respeto, pero ha recibido mucho castigo durante su carrera, acaba de cumplir 38 años y los movimientos no deben ser los mismos. No se le está menospreciando, pero tengo muchas ventajas en cuestión de edad. Le hizo una gran pelea a Inoue, sin embargo, recibió demasiados golpes. Donaire es una leyenda, pero el 19 de diciembre se las tendrá que ver conmigo”, afirmó.

Por ello, se ha esmerado en estudiar el mencionado combate para descifrar las debilidades y fortalezas de Donaire, cuya última pelea fue precisamente ante Inoue en noviembre de 2019, cuando perdió por decisión unánime a 12 asaltos y vio caer su marca a 40-6 con 26 nocauts.

“Desayuno, almuerzo y ceno a ese hombre porque no me puedo correr el chance de perder. Venir de una derrota y pelear por un título mundial no se le da a cualquiera. Mental y físicamente estoy más fresco que Donaire”, indicó Rodríguez.

El boricua fue notificado de la oportunidad titular enseguida que el monarca en propiedad Nordine Ouabaali arrojó positivo al virus COVID-19 el pasado octubre. El CMB determinó que Ouabaali pasó a ser “campeón en receso” mientras se recupera, además, que el ganador entre Rodríguez y Donaire estará obligado a una futura cita con el púgil francés.