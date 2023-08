“Pupilo, Pupilo, Pupilo”.

Ese era el estribillo, que el campeón minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Oscar “El Pupilo” Collazo, anhelaba escuchar la noche de la defensa de su título.

Y fue un sueño cumplido porque ya en el tercer asalto de su combate ante el filipino Garen “Hellboy” Diagan lo escuchaba de los miles de fanáticos que se dieron cita en el Coliseo Roberto Clemente.

“Cuando me dijeron eso se me pararon los pelos, me sentí uno de los grandes como cuando gritaban ‘Tito’ (Trinidad), me sentí especial. Saber que la gente me apoya, ver ese apoyo de la gente es especial”, compartió Collazo luego de la pelea.

PUBLICIDAD

Con sus ganchos de ambas manos y una defensa magistral, el villalbeño superó mediante nocaut técnico al filipino en seis asaltos. El púgil obtuvo la faja de las 105 libras en mayo pasado al imponerse sobre Melvin Jerusalem.

“Fue algo extraordinario, fue algo muy especial, algo que queríamos. Teníamos planes de futuro, teníamos estrategias de todo esto que está pasando y gracias a Dios, poco a poco se está dando con los frutos del trabajo, la ética y el support de mi familia”, añadió Collazo en conversación con la prensa.

El boricua mejoró su marca profesional a 8-0 con un nocaut luego que el filipino no salió de la banca para el séptimo asalto.

“Siempre lo clasificamos como un A, siempre hay cosas que hay que corregir y cosas que hay que hacer, pero pienso que logramos el objetivo que era que no saliera de la esquina”, apuntó.

Tras defender con éxito la faja de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo, Collazo indicó que espera regresar al ensogado antes que culmine el año. (David Villafañe Ramos)

Los presentes observaban a Collazo como a una obra de arte en un museo; concentrados y en silencio. Pero de un momento a otro, convertían el Clemente es un escenario de fiesta.

“No te dejes, no te dejes”, decía alguna aficionada.

Ante un estilo de pelea incómodo, el campeón, que fue el protagonista de una cartelera producida por Miguel Cotto Promotions, Golden Boy y DAZN, no permitió que el filipino impusiera su forma.

“Fue incómodo, me dio varios cabezazos. Estuve vivo con eso, porque se tiraba mucho con la cabeza y eso me tenía un poquito aguantado porque no quería coger (golpes), pero se veía mal en la esquina. Cada vez que salía se veía un poquito malo y ahí pudimos aprovechar. Pusimos pie en el acelerador”, aseguró Collazo, quien desplegó un boxeo inteligente, conectando golpes combinados sin perder el contacto con el filipino.

PUBLICIDAD

Un leve descanso

Tras retener su título, única meta, al momento, el púgil buscará un tiempo libre.

“Voy a descansar un poquito, compartir con la familia, con mi esposa y seguir trabajando”.

El receso durará poco porque se prevé que para finales de este año, el boxeador dispute otro combate.

Al degustar cómo se siente boxear frente a su gente, el villalbeño anhelaría una pelea cerca de su pueblo natal.

“Si fuera en Ponce mejor para llenar más todavía eso allí”, dijo sobre unas próximas pruebas.