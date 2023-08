Ángel “Tito” Acosta supo lo que se siente conseguir un título mundial. También experimentó lo terrible que es perderlo.

Sin embargo, ahora, tras una noche victoriosa, el excampeón mundial buscará de nuevo la oportunidad de una faja mundial.

“Eso sería ya para el año que viene. Ando buscando el título mundial de nuevo de las 108 (libras)”, expresó Acosta tan pronto culminó el combate al que derrotó al nicaragüense Carlos Buitrago (37-10-1, 21 KOs) por decisión unánime por la faja Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Acosta puso su marca en 24-4, con 22 victorias por la vía del nocaut. Venía de perder su último combate el pasado mes de abril ante Angelino Cordova por decisión unánime.

No obstante, mientras llega esa oportunidad, disfrutó del cariño de los aficionados tras su retorno.

“Pelear aquí con mi público de Puerto Rico y obviamente de Santurce es una emoción. La gente gritando ‘Tito, Tito’. Obviamente se siente como Tito Trinidad así. Me sentía bien orgulloso de la fanaticada del Coliseo Roberto Clemente”, agregó Acosta, quien perdió el cetro minimosca de la OMB ante el mexicano Elwin “La Pulga” Soto en el 2019.

Ángel Acosta conecta una derecha al rostro de Carlos Buitrago. (David Villafañe Ramos)

Sobre su prueba de la noche del sábado en la que lanzó una combinación de golpes que atrapó a su rival contra las cuerdas, Acosta confió en el expertise de su equipo de trabajo.

“La esquina me hizo controlarme un poco. Me dijeron ‘Tito con calma, no te desesperes, no caigas en el juego de él’ porque en algún momento caí en su juego”.

El excampeón reconoció sus momentos de ansiedad, pero actuó rápido para atacar a su rival, que evitó varios de sus golpes, pero no la derrota.

“La esquina me regañó porque me desesperaba y empezaba a tirar golpes a la cabeza. Y bueno, eso fue una de las claves que hubo en esta pelea”, dijo tras finalizar el combate.