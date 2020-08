Aunque la más reciente orden ejecutiva emitida por el gobierno para contener la propagación del coronavirus mantiene intacta la prohibición de celebrar eventos deportivos, Miguel Cotto Promotions no ha desistido de presentar la cartelera que tiene pautada para el 22 de agosto en el coliseíto Pedrín Zorilla, de San Juan.

De hecho, la compañía promotora se mantiene a la espera de la próxima disposición que deberá emitir la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que entraría en efecto el 16 de agosto, para tomar una determinación final. De no ser favorable a sus planes, no descartan moverse a Estados Unidos.

“Nosotros seguimos en pie con el evento”, expresó Héctor Soto, vicepresidente de Miguel Cotto Promotions. “La gobernadora va a hablar el día 15 (de agosto). Esperemos que sea a favorable y que podamos hacer la cartelera. Nosotros estamos presentando un evento que es sin público”, agregó Soto sobre la cartelera que protagonizarán Danielito Zorrilla y Oscar Collazo, quien disputará la faja Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Soto reconoció que de extenderse la orden ejecutiva actual la cartelera no podría celebrarse. No obstante, se mostró confiado en que el repunte de casos de COVID-19 que se ha informado en las últimas semanas se controle y que la primera ejecutiva dé paso a la celebración de eventos deportivos con las debidas salvaguardas salubristas.

“Nosotros entendemos que en Puerto Rico podemos montar carteleras tomando las debidas precauciones. Los muchachos que están entrenando no se exponen a contagios. Ellos tienen conciencia”, reiteró Soto.

Plan B: ir a Estados Unidos

Soto declaró que si el tranque continúa en la isla, la empresa podría organizar algún tipo de movida para llevar a sus atletas a Estados Unidos. “Nos moveríamos a uno de los estados de Estados Unidos para presentar el evento y poner los muchachos a pelear”, expresó. “Sería movernos con nuestros socios de Golden Boy en las fechas que ellos tengan y que nos den la oportunidad de hacer una alianza para seguir desarrollando los muchachos”, añadió.

Dos boxeadores boricuas que son representados por la compañía del múltiple campeón mundial, Jonathan “Polvo” Oquendo y McWilliams Arroyo, ya tienen pautadas peleas titulares en ese país. Oquendo se medirá al monarca mundial súper pluma de la OMB, el estadounidense Jamel Herring, el 5 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Este combate ha sido suspendido dos veces porque Herring ha dado positivo a coronavirus en ambas ocasiones. Por su parte, Arroyo hará lo propio ante el campeón mexicano peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Martínez, el 12 o 19 de septiembre en Tulsa, Oklahoma. El fajardeño también vio como su pelea fue aplazada debido a que su contrincante se enfermó, aunque no de coronavirus.

McWilliams Arroyo se ha mantenido entrenando en Fajardo. (David Villafane/Staff)

Un tercer peleador de esa compañía, el nicaragüense Carlos Buitrago, peleará por la faja mundial minimosca (108 libras) de la OMB ante el mexicano Elwin Soto el 19 de septiembre, también en Las Vegas. El boricua Ángel “Tito” Acosta estará activo en esa cartelera ante un oponente aún por decidirse.

A la espera

En el caso de los promotores Peter Rivera (PR Best Boxing Promotions) y Javier Bustillo (Universal Promotions), estos entienden que el escenario actual es complicado, por lo que podría ser difícil montar una cartelera en Puerto Rico.

De hecho, ambos proyectan que este tipo de evento podría regresar para el 2021.

“Nosotros estamos esperando al próximo año, pero si vemos que el asunto de los contagios mejora y el gobierno flexibiliza, se podría hacer algo. Pero yo estoy enfocando mis planes para el año que viene”, expresó Rivera.

Bustillo, quien compartió que ha tenido que suspender carteleras, argumentó que el problema no es tanto el asunto de si hay o no público presente en las peleas, sino que el gobierno se opone a los deportes de contacto.

“Yo siempre he dicho que el ‘issue’ no es el público, es que no quieren deportes de contacto físico. La preocupación de ellos es el contagio en los atletas”, manifestó Bustillo, que coincidió con Soto en que las peleas se podrían celebrar tomando medidas cautelares.