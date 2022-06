Nueva York.- El excampeón mundial Miguel Cotto fue reconocido anoche en el Teatro Hulo del Madison Square Garden, donde se le hizo entrega de una llave simbólica de la mítica instalación.

Cotto estuvo presente en la cartelera que fue estelarizada por Edgar Berlanga, y en la que estuvo activo Carlos “Purin” Caraballo, boxeador de Miguel Cotto Promotions. Caraballo perdió por decisión ante Víctor Santillan.

Cotto hizo el viaje a Manhattan desde Canastota, donde el domingo será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

El Nuevo Día tuvo la oportunidad de conversar brevemente con Cotto para conocer sus sensaciones sobre un fin de semana de ensueño en Nueva York, la ciudad que lo vio en convertirse en un rey del deporte y en la cual ha recibido muchísimo cariño durante la cartelera de Top Rank, la cual celebra la cultura puertorriqueña en la gran manzana, una celebración en la que en el pasado fue el gran protagonista.

“Estoy muy contento, satisfecho con todo lo que he trabajado en mi carrera, porque todo eso se me ha remunerado, siempre que vine a Nueva York brindé lo mejor de mí y creo que la fanaticada lo entendió de igual forma y manera, por esa razón me tratan de esta forma tan cariñosa”, Aseveró Cotto, quien gentilmente tomó unos minutos para conversar con este medio.

Sobre la nueva generación de boxeadores boricuas, la cual se presentó en Nueva York y brindó un tremendo espectáculo, el excampeón mundial encontró palabras para referirse al futuro del boxeo de la isla: “Vamos a esperar que es lo que va a pasar, pero sí creo que el boxeo puertorriqueño se encuentra en muy buenas manos en este momento, con esta camada de jóvenes tan talentosos, tengo muchos deseos de ver cuál de ellos es el que más va a sobresalir”.

Sobre su inducción al Salón de la Fama, evento en el cual compartirá con grandes figuras del boxeo mundial tales como Roy Jones Jr., Floyd Mayweather, Bernard Hopkins, André Ward, Juan Manuel Márquez y Shane Mosley, entre otros, expresó que “el pueblo puertorriqueño debe de estar muy contento, hice esto por sostener y mantener a mi familia y creo que cumplí mi cometido”.