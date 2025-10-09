Most Valuable Promotions revela el programa completo de su doble cartelera de octubre
El evento incluirá a los puertorriqueños Krystal Rosado y Omar Rosario, junto a campeones de México y Estados Unidos
9 de octubre de 2025 - 7:08 PM
La promotora Most Valuable Promotions (MVP) anunció el programa completo de combates para su cartelera “Most Valuable Prospects 16 Championship Double Header”, que se llevará a cabo el sábado, 18 de octubre en el South Padre Island Convention Center, en Texas, y será transmitida por DAZN.
El evento, que destaca nuevamente el protagonismo del boxeo femenino, contará con la participación de los puertorriqueños Krystal Rosado y Omar Rosario, quienes forman parte del grupo de talentos emergentes vinculados a MVP.
Rosado (7-0, 2 KO’s), invicta en el peso gallo, enfrentará a Shurretta Metcalf (14-5-1, 2 KO’s), de Dallas, Texas, en un combate a ocho asaltos que encabezará la cartelera preliminar.
Por su parte, Omar Rosario (14-2, 4 KO’s), natural de Caguas, será parte del evento principal al medirse ante Omar Juárez (19-2, 7 KO’s), de Brownsville, Texas, en un duelo pactado a diez asaltos en las 140 libras.
La velada será encabezada por la pelea de campeonato mundial entre la mexicana Lourdes Juárez (38-4, 5 KO’s), monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 108 libras, y su compatriota Yesica Nery Plata (30-2, 3 KO’s), clasificada número uno por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
También figura en la cartelera principal la campeona unificada de peso mediano, Desley “Destroyer” Robinson (10-3, 3 KO’s), quien defenderá sus títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Logan Holler (11-3-1, 4 KO’s).
Entre los combates preliminares anunciados se destacan los enfrentamientos de Yolanda Vega vs. Miranda Reyes, Alexis “Chop Chop” Chaparro vs. David Gutiérrez, Alexander Gueche vs. Jaden Burnias y Pedro Veitia vs. Xavier Zúñiga.
Los cofundadores de MVP, Jake Paul y Nakisa Bidarian, resaltaron en el comunicado que la edición número 16 de la serie “Most Valuable Prospects” reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo del talento emergente y la expansión del boxeo femenino a nivel global.
“Este evento representa el crecimiento continuo del boxeo femenino y el alcance global de la serie Most Valuable Prospects, al reunir a campeonas y futuras estrellas de México, Puerto Rico, Estados Unidos y otros países”, destacaron Paul y Bidarian.
