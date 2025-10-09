Most Valuable Promotions revela el programa completo de su doble cartelera de octubre

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) anunció el programa completo de combates para su cartelera “Most Valuable Prospects 16 Championship Double Header”, que se llevará a cabo el sábado, 18 de octubre en el South Padre Island Convention Center, en Texas, y será transmitida por DAZN.

El evento, que destaca nuevamente el protagonismo del boxeo femenino, contará con la participación de los puertorriqueños Krystal Rosado y Omar Rosario, quienes forman parte del grupo de talentos emergentes vinculados a MVP.

Rosado (7-0, 2 KO’s), invicta en el peso gallo, enfrentará a Shurretta Metcalf (14-5-1, 2 KO’s), de Dallas, Texas, en un combate a ocho asaltos que encabezará la cartelera preliminar.

Por su parte, Omar Rosario (14-2, 4 KO’s), natural de Caguas, será parte del evento principal al medirse ante Omar Juárez (19-2, 7 KO’s), de Brownsville, Texas, en un duelo pactado a diez asaltos en las 140 libras.

La velada será encabezada por la pelea de campeonato mundial entre la mexicana Lourdes Juárez (38-4, 5 KO’s), monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 108 libras, y su compatriota Yesica Nery Plata (30-2, 3 KO’s), clasificada número uno por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

También figura en la cartelera principal la campeona unificada de peso mediano, Desley “Destroyer” Robinson (10-3, 3 KO’s), quien defenderá sus títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Logan Holler (11-3-1, 4 KO’s).

Entre los combates preliminares anunciados se destacan los enfrentamientos de Yolanda Vega vs. Miranda Reyes, Alexis “Chop Chop” Chaparro vs. David Gutiérrez, Alexander Gueche vs. Jaden Burnias y Pedro Veitia vs. Xavier Zúñiga.

Los cofundadores de MVP, Jake Paul y Nakisa Bidarian, resaltaron en el comunicado que la edición número 16 de la serie “Most Valuable Prospects” reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo del talento emergente y la expansión del boxeo femenino a nivel global.