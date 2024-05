“No habrá corrupción”: Liam Paro confiará en la labor de los jueces cuando enfrente en gallinero ajeno al boricua Subriel Matías

El peleador más difícil

“Es un tremendo peleador. Es un tremendo campeón. No se le puede quitar nada. Todo el respeto para Subriel Matías. Por supuesto, creo que tengo lo que se necesita para ganar esta pelea. No habríamos aceptado la pelea de otra manera, pero no te equivoques, sé lo difícil que es la tarea que tenemos por delante. No va a ser un camino fácil, pero nada en la vida es fácil. Así que estoy emocionado por la oportunidad y muy agradecido”, sostuvo.