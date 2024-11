Ocho puntos de sutura y $8 millones: el saldo de Amanda Serrano tras su polémica derrota ante Katie Taylor

Serrano confesó que no ha tenido tiempo para reflexionar sobre su combate contra Taylor escenificado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Serrano ahora ostenta foja de 47-3-1, con 31 nocauts. La atleta reconoció que solo ha pensado en una cosa: “ahora yo no quiero saber su nombre” .

“Si vas a hacer algo, hazlo en grande. (Taylor) es la contrincante que no le hemos ganado y es la más logro que te va a dar. Lo demás no nos trae el mismo gozo. Nosotros queremos las peleas grandes. Me gustaría ganarle a Katie Taylor porque tenemos dos peleas que pensamos que le ganamos”, sostuvo Maldonado, quien aseguró que no quisiera celebrarla en Irlanda. Sin embargo, Puerto Rico tampoco le parece el destino correcto.