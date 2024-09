Oscar Collazo está emocionado por su pelea unificatoria en Arabia Saudí: “Entramos en este deporte para hacer historia”

“Me están dando la oportunidad de que el mundo me vea y que los pesos pequeños sigan valiendo la pena. Soy el primero que está peleando allá de los pesos pequeños. Allá están yendo los ‘heavy weight’, los de 140, 147 y 154 (libras). No se ha ido en los pesos pequeños todavía. Y qué mejor manera que hacer eso con una pelea unificatoria, y significativa como esta, pues estamos haciendo historia, ya que desde 1990 no se hace una pelea unificatoria (en esta división), y desde 1989 no sea pelea por el campeonato de The Ring Magazine, el verdadero uno y el dos de ese peso”.