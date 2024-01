Oscar Collazo vs. Reyneris Gutiérrez: a revivir la rivalidad entre Puerto Rico y Nicaragua en el boxeo

“No voy a negarlo, siempre hay nervios. Si no hay nervios es que no te gusta el boxeo. Algo tienes. Además, vamos a estar en una plataforma grande como la de DAZN y semiestelar. Es una buena cartelera con Jaime Munguía y John Ryder. Es una oportunidad grande para mí y mi equipo de trabajo para colocarnos en grandes peleas y buenas bolsas de dinero. No tengo nervios exagerados, pero sí los hay”, dijo Collazo.