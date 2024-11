Oscar Collazo y su rival tailandés fijan la báscula en 104.8 libras: “Vamos a usarlo todo para ganar esta pelea”

“Aquí hay un poquito de todo. Aquí son fanáticos del boxeo, les gusta en esta nueva meca de Riad. Le gritan al que tienen que gritarle. Pero todo está tranquilo con los fanáticos”, agregó el boricua, quien dijo que no ha notado en la mencionada ciudad de Arabia Saudí, presencia significativa de fanáticos de ninguno de los bandos por tratarse del escenario ‘neutral’.

No obstante, Collazo dijo al menos en el hotel donde se está hospedando ha notado muchos empleados de diversas naciones asiáticas por lo que imagina que el campeón de la AMB va a tener su apoyo.

Pero Collazo habló también de lo que espera sea su plan de pelea, con lo que no solo aspira a emerger como campeón unificado, sino que lo reconozcan como el mejor de su división.

Describe su plan de pelea

“A mantener la distancia, y cuando haya que apretar, vamos a apretar. Siempre hay que estar pendiente a las manos. Él es un peleador fuerte, experimentado. Hay que estar vivo en esos primeros asaltos y después vamos a hacer lo que vamos a hacer. Son peleadores que no noquean, pero si te duermes, te pueden ‘catchear’ con un buen golpe”, agregó Collazo, quien acudió a la ceremonia de pesaje vestido con la indumentaria de árabe, y convenció a su equipo de trabajo para hacer lo mismo como una muestra de agradecimiento por la acogida del público árabe, incluyendo los organizadores de la cartelera.

De León expresó que no quiere adelantarse a cuál será el próximo paso hasta que Collazo no salga de este compromiso, pero no descarta que una victoria el sábado contra el tailandés, lo lleve a otra pelea unificatoria contra alguno de los otros campeones de las 105 libras.