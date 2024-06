Promotor de Subriel Matías sobre la decisión de llevar la cartelera a Manatí: “Está saliendo mejor de lo que pensábamos”

Manatí - Con la vasta historia que ha tenido el Coliseo Roberto Clemente como sede de grandes carteleras de boxeo de título mundial, y San Juan en general, el surgimiento de Manatí y su Coliseo Juan Aubín Cruz como opción para la cartelera que protagonizará este sábado el monarca de la FIB en las 140 libras, Subriel Matías, no deja ser tema de análisis.

Y aunque no ofreció detalles precisos sobre por qué esa plaza prevaleció o fue la opción escogida para la defensa titular de Matías ante el australiano Liam Paro, el promotor del peleador puertorriqueño, Juan Orengo, dijo a El Nuevo Día que a su juicio el boxeo debe moverse en la isla por todas las plazas que tienen localidades apropiadas.

Para él, San Juan no es la única opción, y aseguró que seguirá buscando que la isla sea prioridad sobre sedes incluso más grandes en Estados Unidos.

Tan reciente como a mediados de febrero de este año, se anunció que el monarca boricua llegó a un acuerdo de copromoción con la reputada firma del promotor británico Eddie Hearn, Matchroom, que incluye varias peleas a transmitirse por la plataforma de ‘streaming’ deportivo, DAZN. Mediante ese acuerdo, se hizo posible la cartelera encabezada por Matías en Manatí, su primera en la isla desde noviembre de 2019.

Eso fue mucho antes de convertirse en campeón mundial el 25 de febrero del año pasado cuando noqueó en cinco asaltos al argentino Jeremías Ponce en una cartelera celebrada en Minneapolis, Minnesota.

Los promotores de la cartelera en Manatí han informado que se espera un coliseo lleno a capacidad.

“Puerto Rico tiene 78 municipios. No es uno. En este caso todo es San Juan, San Juan. Quizás (era mejor) hacer algo diferente, y salió. Y está saliendo mejor de lo que pensábamos. Manatí es una ciudad que tiene todo; tiene playa, tiene hotel, un coliseo de primer orden. En otra ocasión si le toca a San Juan, le toca a San Juan”, dijo a este medio Orengo el viernes, posterior a la ceremonia de pesaje celebrada en el Centro de Convenciones José Miguel Class, contiguo al Coliseo Juan Aubín Cruz.

“Sí, el municipio (de Manatí) siempre estuvo dispuesto, la instalación también ayuda mucho; es de primera calidad”, destacó el promotor local sobre el hogar de los Osos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Manatí, de hecho, ha sido sede también en el pasado de un equipo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

“Tenemos que mostrarle otras cosas a la gente. Puerto Rico tiene ‘venues’ de calidad, y además de Manatí, hay otros que tienen calidad. Arecibo y Bayamón tienen ‘venues’ de calidad. No voy a decir pueblo de los próximos eventos, pero si no es San Juan, será otro que tenga un ‘venue’ de calidad como Manatí”, expresó sin descartar la capital.

Al cuestionársele si Fajardo, a pesar de ser la cuna de Matías, quedó descartado como sede por no contar con un escenario de tanta capacidad como el de Manatí, Orengo aceptó que el Coliseo Tomás Dones tiene una capacidad menor, de 5,500 aficionados frente a los 8,000 que él menciona del Aubín Cruz. Otros reportes sobre el número de sillas del coliseo son imprecisos, pues algunos indican que la capacidad del Aubín Cruz es de 6,500 y otros de 7,500.

Orengo aseguró que Fajardo no está fuera del panorama para futuras ocasiones.

Aseguró además, que el rival de turno del campeón, independientemente de su nivel, no influye a su juicio con el tipo de plaza que se busque. Cuando se le indagó si la empresa Matchroom no preferiría sedes de mayor capacidad fuera de la isla si se ve mayor potencial de taquilla a un futuro combate, Orengo dejó ver que no.

Hearn, por su parte, señaló esta semana a El Nuevo Día que no descarta regresar a la isla pero que eso podría depender en gran manera de que Matías gane el sábado en Manatí su defensa titular, como para mantener sobre la isla la atención como escenario.

“No, no, ya todos los rivales de Subriel son de primer orden. Por lo menos mi pensar es que no, no tiene que ver quién sea el rival. Y yo soy quien decido cuáles son los ‘venues’. A cualquier pueblo le voy a tocar la puerta para ver si dan la oportunidad”, dijo Orengo.

¿Qué tiene que pasar para que Subriel vuelve a pelear aquí?”, se le preguntó a Orengo.

“Puerto Rico es un ‘venue’ entre los primeros en el mundo, artística y deportivamente. Yo por mí no cambio Puerto Rico por irme a Las Vegas. Eso está en mí, y como mi prioridad es Puerto Rico, va a seguir siéndolo. No puedo decir que no vaya a hacerlo en otras partes, como Estados Unidos”, dijo.