René “Chulo” Santiago buscará unificar títulos mundiales ante el japonés Kyosuke Takami

El campeón puertorriqueño de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), René “Chulo” Santiago, tendrá la oportunidad de unificar títulos el 17 de diciembre cuando se enfrente al monarca japonés de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Kyosuke Takami.

El combate se celebrará en Japón, el mismo país donde el humacaeño conquistó el título mundial minimosca de la OMB el 13 de marzo de este año, al destronar por decisión unánime al japonés Shokichi Iwata.

La cartelera será una producción de Teiken Promotions y All Star Boxing y será transmitida por U-NEXT.

“Estamos activos. Ya se hizo oficial. Pelea de unificación WBA (AMB) y WBA (AMB). Tokio, Japón, el 17 de diciembre. René ‘Chulo’ Santiago versus Kyosuke Takami. Vamos a hacer historia, en nombre de Dios. Vamos pa’ encima”, expresó el peleador en un video compartido en las redes sociales.

Santiago tiene récord de 14-4 con nueve nocauts. Su último compromiso fue -precisamente- ante Iwata. El peleador había disputado sin éxito la corona minimosca de la OMB ante su compatriota Jonathan “Bomba” González, el 2 de marzo de 2024 en el Coliseo José Miguel Agrelot.