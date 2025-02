“Bomba me dijo que utilizara la inteligencia dentro del ring en todo momento, que no me desesperara y que fuera paso a paso. Me dijo que la inteligencia era importante porque yo tengo más boxeo que Iwata, que es un rival que solamente va para el frente. Existen muchas posibilidades de salir airoso a pesar de que la pelea es Japón”, agregó el púgil, que tiene marca de 13 victorias, nueve de ellas por nocaut, y cuatro derrotas.