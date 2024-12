Richardson Hitchins quiere como próximo rival a Teófimo López, aunque no descartaría al boricua Subriel Matías

“Unificación. Creo que sería una de las grandes peleas de 2025. Una pelea lucrativa, grande. No pertenezco con nadie más que los grandes nombres del boxeo”, agregó.

“Hitchins vs. López es una masiva pelea para Brooklyn pero también es una pelea grande para Riyadh (Arabia Saudí, donde Matchroom tien negocios). Ahora mismo, tenemos un material de Richardson caminando por las calles de Brooklyn. Tenemos que hablar de que él es un producto de ese ambiente. Es una tremenda historia. Si no podemos ir ahí, podemos ir a Ryadh”, comentó Hearn con los medios en uno de los camerinos del Clemente.

Tanto Hitchins como Hearn no descartaron a Matías como una parada del novel campeón.

“Tomaremos cualquiera pelea grandes después que haga sentido. Soy el campeón ahora. Se que todos los muchachos están de cacería. No es decir no. Lo que quiera hacer Eddie y mi equipo, eso haremos”, declaró Hitchins.

“Ahora mismo, me estoy viviendo el momento. Tuve a Paro en mi mente por mucho tiempo. No estoy pensando en más nadie hasta que las ofertas comiencen a llegar a la mesa. Puede ser Jack Catterall, otro tipo. Esperaremos”, agregó.

“Tuve que darle mi amor a Puerto Rico. La comunidad hispana en Nueva York es grande. Tuve a Edgar Berlanga en primera fila apoyándome. Puerto Rico me dio mucho amor, es grande. Estuvo aquí una semana y media antes de la pelea, aclimatándome. Me sentí bien. Me gustó la energía”, indicó.