El campeón mundial Robeisy Ramírez divide su vida en dos épocas: cuando se desarrollaba como un prometedor púgil en su natal Cuba y cuando tomó la determinación de desertar para labrarse un futuro en el boxeo rentado en Estados Unidos.

De esa primera época, recuerda -entre otros- sus resonantes triunfos en juegos regionales y en las Olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016.

“Hay una vida del 2008 al 2016. Fueron ocho años que parecieron 20 por tantas cosas que pasaron en mi vida, incluyendo los Panamericanos, los Centroamericanos, las dos Olimpiadas, el Mundial Juvenil... Todos los resultados que obtuve”, recordó el peleador natural de Cienfuegos en conversación con El Nuevo Día.

“Después del 2018, cuando llego acá (a Estados Unidos) es otra historia con la firma con Top Rank. Viene el debut y pierdo inesperadamente. Nacen mis gemelas. Tengo que seguir adelante por ellas, mi esposa, mi otra hija, Renata, que estaba en Cuba, y mis padres”, añadió el campeón peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El púgil ganó su primer título mundial el 1 de abril pasado al vencer por decisión unánime a Isaac Dogboe.

Humillación que aún le duele

Esa primera etapa -que mencionó Ramírez- comenzó cuando él tenía 14 años y se mudó a la capital de Cuba, La Habana, en busca de mejores oportunidades en el deporte. A partir de ahí, comenzó a viajar por el mundo con las selecciones cubanas de boxeo.

Fue así como conquistó una medalla de oro en los I Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 y en el Campeonato Mundial de ese año. También fue monarca en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. De igual manera, se coronó campeón olímpico en los Juegos de 2012 y 2016.

Con las medallas y el reconocimiento, también llegó la rebeldía y sus problemas con los entrenadores, que tuvieron su punto más alto cuando lo llevaron a un hospital a removerse un tatuaje de los anillos olímpicos que se hizo en su brazo izquierdo después de la justa celebrada en Brasil 2016.

Robeisy Ramírez (azul) fue campeón olímpico en los Juegos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016. (DAMIEN MEYER)

El atleta citó una ley que le prohibía a los boxeadores tener tatuajes, pero entiende que en su caso también lo hicieron para penalizarlo por los encontronazos que tuvo con los dirigentes deportivos.

Fue un proceso doloroso física y emocionalmente, del que aún tiene una cicatriz, según contó.

“Un año después de hacerme el tatuaje me dieron un ultimátum de que me quitaba el tatuaje o no boxeaba más. Ahí bajé la cabeza para poder tener la oportunidad de volver a salir del país”, contó.

“Lo más que me molestó es que no removieron el tatuaje completo. Me quedó un pedazo porque era demasiado grande y tenían que cortar demasiado. Eso me demuestra que ellos no querían cumplir la ley, sino demostrar que los que mandan son ellos y mandarles un mensaje a los demás”, explicó.

¿Cómo te sentiste en ese momento?, se le preguntó.

“Bien humillado y decepcionado. Realmente no estaba en mi mejor momento con ellos (con las autoridades deportivas). No tenía hambre, no tenía ambición”, puntualizó.

Luego de este incidente, aprovechó un viaje a México en el 2018 para una preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarían en Barranquilla, Colombia, ese año, para desertar. No se arrepiente de tal decisión.

Esa dolorosa primera derrota

Con su impresionante resumé como aficionado, fue firmado por la compañía promotora Top Rank, que esperaba que irrumpiera en el boxeo rentado tal y como indica su sobrenombre, “El Tren”. Sin embargo, perdió inesperadamente en su debut ante Adan Gonzales por decisión dividida.

Sabiendo que ese no era el resultado esperado, Ramírez lloró.

“Me frustré un poco al principio. Esa noche lloré como un loco, pero tuve el apoyo de amistades y familiares. Así estuve par de días más, pero después me recuperé. Me dije: ‘Hay que seguir’”, apuntó.

A partir de esa pelea no ha vuelto a perder, y tuvo la oportunidad de vengar su única derrota en 13 salidas en julio de 2020. También logró una victoria ante el boricua Orlando González en 2021.