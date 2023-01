Por primera vez en su corta carrera profesional, la boxeadora Stephanie “La Medicina” Piñeiro tendrá la oportunidad de pelear ante sus compueblanos el próximo 11 de febrero, cuando expondrá su invicto ante la dominicana Claribel Mena (10-1, 6 KO’s) en una cartelera titulada “Choke Controversial”, que se llevará a cabo en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Piñeiro (3-0, 2 KO’s), natural de ese pueblo del norte de la isla, espera ofrecer un gran espectáculo y -obviamente- salir victoriosa ante su gente. La reyerta será a seis asaltos en la división wélter (147 libras).

“Estoy exponiendo mi invicto y no lo voy a perder en mi casa, en mi patio. Negativo”, expresó la peleadora de 32 años. “Para mí es importante lucir bien porque estaré frente a mi gente por primera vez. Yo no pensaba que iba a pelear frente a mi gente tan rápido. Yo esperaba hacerlo -tal vez- en una pelea por un título, y que se me diera así tan rápido... Tengo que lucirme y dar un gran show, y estoy trabajando para eso”, añadió.

Piñeiro compartió que para esta pelea trabaja con dos entrenadores, José “Cheo” Cuadrado y David Oyola, pues cada uno le aporta cosas diferentes.

“Cuadrado fue quien me enseñó desde cero. Fue el entrenador que me hizo. Pero ya uno llega a un nivel en que un entrenador no puede enseñar más, y yo quiero aprender más cosas. David Oyola es mi compañero de trabajo en el gimnasio Miguel J. Frau (en Bayamón), y a él le gusta enseñar mucho lo técnico. Boxeo, moverte, caminar, y eso es algo que tengo que desarrollar”, explicó.

En cuanto a su contrincante, que le han alertado que podría cambiar si no se resuelve un asunto con su visa, la caracterizó como una peleadora “aguerrida, que le gusta pelear”. Agregó que por lo que han visto en videos no tiene mucho boxeo ni técnica, por lo que se prepara para defenderse de ese tipo de pelea.

“Va a ser una pelea bien interesante porque a mí también me encanta la guerra. Ella va a traer guerra y yo voy a dar guerra”.

Choque entre influencers

La cartelera en la que estará activa Piñeiro contará con peleadores como Jayson “La Maravilla” Vélez (30-10-1, 21 KO’s), quien en el 2014 disputó una faja mundial, y el medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos del Lima 2019 Yankiel “El Doctorcito” Rivera (2-0, 2 KO’s). Sin embargo, será protagonizado por dos personas que no son boxeadores: Jonathann Rosario Ortiz, conocido como Gallo The Producer, y Misael González Trinidad, a quien apodan Rey Charlie.

La pelea supone un ajuste de cuentas entre ambas personalidades.

Rosario Ortiz tiene a su haber una primera pelea ante Samuel “Samito” Santana (12-12-3, 3 KO’s), realizada el 16 de julio del pasado año en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo. El desenlace fue una derrota por nocaut técnico para The Producer.

Al preguntarle sobre este particular, Piñeiro apoyó el concepto y reconoció el arraigo que tienen Gallo The Producer y Rey Charlie, lo que provoca un interés masivo en la cita deportiva que redunda en un reconocimiento para los peleadores menos conocidos y más ganancias económicas para todos.

“Hace falta porque ellos nos dan una exposición que nosotros no tenemos. En la pasada cartelera entre Gallo y Samito, los muchachos (los peleadores) tuvieron una exposición bien grande. Fue un ‘sold out’. Esto nos beneficia económicamente”, expresó la atleta.