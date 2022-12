Xander Zayas celebrará las navidades en Puerto Rico por primera vez en más de ocho años.

El boxeador boricua prefiere ser discreto con el festejo que realizará este fin de semana con la familia. Se trata de una escapada a la montaña, lejos de la zona metropolitana, para disfrutar de música, pernil y pasteles.

“Toda la familia extrañábamos pasarla aquí, y este año se nos dio la oportunidad”, dijo Zayas, quien reside en el estado de Florida, a El Nuevo Día.

“Vamos a celebrar como toda familia puertorriqueña. A cantar y vacilar un poquito. Claro, manteniendo en mente que tenemos que entrenar luego rápido”, agregó.

El púgil, de 20 años, confió a este medio que todavía no ha hecho la carta a Santa Claus. No es de mucho pedir. Un videojuego de la consola de Playstation bastará.

Zayas ya acumuló bastantes regalos en el año que está por terminar: ganó todas sus peleas para mejorar su récord invicto a 15-0, sumó dos títulos regionales y se reafirmó como la gran promesa puertorriqueña de Top Rank en el boxeo rentado.

Cerró el 2022 con tres victorias, dos por decisión unánime y una por nocaut técnico. En agosto, noqueó a Elías Espadas en Las Vegas para ganar el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 154 libras. El pasado 10 de diciembre, obtuvo la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por decisión unánime frente un aguerrido Alexis Salazar, quien tenía en su esquina al reputado entrenador Freddie Roach, en el Madison Square Garden de Nueva York.

En junio, sin embargo, tuvo una mala noticia. Una enfermedad mientras realizaba su acuartelamiento en Australia lo sacó del cartel protagonizado por su compatriota Edgar Berlanga, también en el Garden, durante el fin de semana de la Parada Puertorriqueña en la Gran Manzana. Fue un proceso de madurez para el joven, quien al principio no aceptaba el destino de perderse la importante fecha en la “Ciudad de los Rascacielos”.

“El 2022 fue un año de mucha experiencia. Aprendimos y evolucionamos mucho. No pudimos hacer una de las cuatro peleas que teníamos planificadas. Fue un poco de frustración conmigo. Luego analicé y entendí que mi equipo tomó una decisión correcta. Lo tomé como algo que no estaba en mis manos y no perder los ánimos para lo siguiente. Se abrieron más puertas. Dos títulos regionales con apenas 20 años. Ya ranqueado en tres organizaciones mundiales del boxeo. Este 2022, a pesar de que no se me dio una de esas peleas, aprendimos mucho y logramos todo lo que queríamos”, repasó.

Zayas está séptimo en la OMB y noveno en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Xander Zayas cerró el año con marca de 3-0 y dos títulos regionales. En la foto, celebra su victoria el pasado 10 de diciembre. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

Campeonato mundial para 2024

La etapa de “prospecto” de Zayas ya se observa en el espejo retrovisor. Su nombre está convertido en un atractivo para los puertorriqueños cuando se enteran de su próxima fecha para subir al cuadrilátero. A su edad, el miembro del Salón de la Fama Internacional del Boxeo, Félix “Tito” Trinidad, fue campeón mundial.

Zayas, quien lucía una camisa de Trinidad en la entrevista con este diario, anticipa un gran 2023 pero no se apresura a decir que el plan será conseguir la oportunidad de título mundial, meta que está trazada para 2024.

“Mucha gente me considera prospecto y otros me consideran contendor a un campeonato mundial. Yo voy a hacer mi trabajo. El 2023 va a ser un gran año para mí. Quiero cuatro peleas. Ojalá se me dé la oportunidad de pelear en Puerto Rico. Quiero pelear con excampeones, excontendientes o contendientes al título mundial, y finalizar el año con una pelea de eliminatoria para comenzar el 2024 con el pie derecho y tocando las puertas a un campeonato mundial”, apuntó.

“No diría que prematuro (pelear ya por un título mundial) pero todavía falta seguir subiendo de nivel en oponentes, seguir aprendiendo y evolucionando. Sé que cuando se me dé la oportunidad, porque pues, con todas las organizaciones hay un solo campeón en la división (154), muchos otros nombres peleando por el título, es un poco difícil para 2023 pero sé que 2024 vamos a estar en la posición perfecta si sigue ese mismo campeón”, añadió.

El estadounidense Jermell Charlo (35-1,1, 19 nocauts) es el monarca indiscutible superwelter. Defenderá sus títulos en enero contra el invicto británico Tim Tszyu.

Zayas ve su primera pelea en 2023 para marzo o abril. Las siguientes serían en junio, agosto o septiembre, y la última en diciembre. Algo que sí puede suceder es ser la atracción estelar de una de las carteleras de Top Rank pautadas para el venidero año.

“Me encantaría, si se me da en Puerto Rico o en Nueva York, donde sea que Top Rank me diga”, dijo.