“Todos verán el guerrero de siempre”: Bryan “Chary” Chevalier se siente listo para su combate en “Boxeo Boricua en Barranquitas”

“Estoy muy contento de hacer mi regreso al ring, me tomé un tiempo luego de mi última pelea, me convertí en padre y estoy bien contento con lo que está pasando en mi vida, estoy más motivado que nunca. En el boxeo me he caído y me he levantado, y este sábado todos verán el guerrero de siempre que subirá a darlo todo y buscar la victoria”, expresó Chevalier el martes en conferencia de prensa.