La empresa promotora Top Rank, que dirige la carrera del peleador puertorriqueño Félix Verdejo desde que firmó como boxeador profesional en 2012, dijo a este medio por vía de su relacionista y portavoz en la isla, Gardy López, que ya la compañía está pendiente a los sucesos por los que el púgil está siendo investigado por las autoridades este viernes.

Verdejo fue citado en la mañana por la Policía para ser entrevistado con relación a la desaparición de la joven de 27 años, Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, cuyo paradero se desconoce desde la mañana del jueves. La razón para citarlo es porque el boxeador es persona de interés en la investigación según la Policía.

“Estamos al tanto de la situación y sabemos que hay una investigación en curso. Al momento no tenemos comentario”, fueron las declaraciones de Top Rank por medio de López, quien trabaja las relaciones públicas de la empresa para el mercado hispano.

Familiares de la mujer residente del residencial Villa Esperanza de Caimito en San Juan, reportaron su desaparición luego de que Rodríguez Ortiz no se presentara a su trabajo en la mañana del jueves, según las autoridades.

Verdejo, quien ya arribó al cuartel general de Hato Rey para la entrevista, presuntamente tenía una relación amorosa con la joven desaparecida, y se alega que esta se encontraba embarazada al momento de su desaparición.

Verdejo debutó como peleador profesional el 6 de diciembre de 2012, poco después de representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres de ese mismo año.

Tras amasar un récord invicto en sus primeras 23 peleas, Verdejo cayó por primera vez ante el mexicano Antonio Lozada en marzo de 2017. Desde entonces ha realizado otras cinco peleas, la última de ellas en diciembre pasado cuando volvió a perder por nocaut técnico ante Masayoshi Nakatani.

Al momento tiene marca de 27-2 con 17 triunfos vía nocaut, pero su carrera se ha visto afectada por sus varios traspiés dentro y fuera del cuadrilátero. Lejos de su perfil de prospecto, Verdejo no ha cumplido con las expectativas de la empresa cuando lo firmó en 2012, al punto de que aún no ha tenido ni siquiera una pelea por una oportunidad de título mundial. Al presente se encuentra entrenando pero no tiene ningún combate en agenda.

Fuera del ámbito deportivo, ha tenido algunos desaciertos, como el accidente que tuvo corriendo motora en 2016, por el que sufrió heridas en varias partes de su cuerpo, temiéndose que su carrera boxística estuviera en peligro.