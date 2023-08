El invicto peleador superwelter Xander Zayas ha añadido un elemento particular en su campamento de entrenamiento de cara a su próximo combate ante el mexicano Roberto Valenzuela Jr., que se escenificará el 15 de septiembre en el American Bank Center, en Corpus Christi, Texas.

Se trata de la incorporación como compañero de guanteo del peleador azteca Juan Macias Montiel (23-6-2, 23 KO’s), que se ha enfrentado a boxeadores como el campeón mundial mediano (160 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Jermall Charlo, y al exmonarca superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jaime Munguía.

“Creemos que con su experiencia y su estilo de pelea me ha ayudado mucho en este campamento a crecer”, estipuló Zayas, que acumula marca de 16-0, con 10 nocauts.

“Poco a poco en este campamento lo hemos trabajado todo: la defensa, el ataque, el contraataque, el movimiento de piernas, las combinaciones, las fintas... Todo se ha cubierto y mejorado, y lo voy a demostrar este 15 de septiembre”, agregó el boricua, que expondrá su título de la North American Boxing Federation y de la NABO, ente filial OMB, en las 154 libras.

Zayas reiteró que trajeron a Macias Montiel específicamente para este campamento, el que realizaron en Centeno’s Sweatbox Boxing Gym, en Davie, Florida. Agregó que de ahora en adelante, traerán peleadores de otros estados o países que lo hagan trabajar de acuerdo a los estilos de sus oponentes.

“Lo trajimos para este entrenamiento debido al estilo de Valenzuela, que es agresivo, de no parar de tirar golpes, un estilo fuerte”, articuló Zayas. “El estilo de Montiel es similar al de Valenzuela, que tira para adelante, tira muchos golpes y golpes de fuerza, al cuerpo, arriba, golpes de rapidez. Así que cuando me dijeron su nombre, lo miramos y de una dijimos que sí”, añadió.

¿Qué hace peligroso a Valenzuela (21-4, 20 nocauts)?, se le preguntó.

“En papel se ve que es un pegador. De 21 peleas, tiene 20 nocauts. Es un boxeador que viene con mucha agresividad, que no conoce lo que es la reversa. Hay que saber ajustarse. Saber cuándo boxear, cuando pelear, cuando atacar, cuando contraatacar, y pienso que eso va a ser la clave del éxito”, dijo.

Xander Zayas (Cortesía / Top Rank)

Se queda en las 154 hasta que gane un campeonato mundial

Zayas reiteró que continuará en las 154 libras hasta que se corone como monarca mundial de esa división. De hecho, el deportista espera poder tener una oportunidad titular el próximo año.

“Cuando gané el campeonato mundial se decide si seguimos en el peso o nos movemos hacia arriba. Yo quiero y necesito ganar un campeonato mundial en las 154 libras porque es una división que tiene muchos nombre buenos, y me gustaría coronarme como uno de los reyes o el rey absoluto de esta división si se da la oportunidad”.

En busca del favor de los mexicanos

La cartelera en la que participará Zayas será protagonizada por dos mexicanos: el monarca mexicano Luis Alberto “El Venado” López, que expondrá el título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y el exretador al campeonato mundial Joet González. Para rematar se realizará en una ciudad con bastante presencia mexicana y el día antes de que se conmemore la independencia de ese país.

Ante este escenario, Zayas espera que el público sea mayormente mexicano. Sin embargo, espera poder tener la oportunidad de ganarse a esa fanaticada.

“Pienso que el público va a ser bastante mexicano. Pero eso me emociona. Me emociona saber que después de mi combate me los puedo ganar a todos y volverlos fanáticos. Eso es lo que pienso hacer. Con todo el respeto que ellos se merecen, pienso ganarme ese público mexicano. Porque para mí como importante es el público boricua, el mexicano lo es también porque son bien fanáticos dle boxeo”.