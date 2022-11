Xander Zayas será el único peleador boricua que estará activo en la cartelera que la compañía Top Rank tendrá el próximo 10 de diciembre en Nueva York, luego que su compatriota José “Sniper” Pedraza se retirara por motivos de enfermedad.

Pedraza era uno de los protagonistas del cartel junto al boxeador raíces hondureñas Teófimo López, contra quien disputaría el título Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 140 libras.

Ante este escenario, la responsabilidad de llevar la bandera de Puerto Rico en esa pelea recae sobre Zayas (14-0, 10 KO’s), que hará su primera defensa del título NABO de las 154 libras de la OMB y disputará el título regional de la United States National Boxing Champion (USNBC) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante al mexicano Alexis “Laberinto” Salazar Flores (14-0, 9 KO’s).

PUBLICIDAD

“Estoy un poco triste porque no se le da la oportunidad a Pedraza de estar en una pelea tan importante como esta. Pero a la misma vez feliz porque sé que tomó la decisión correcta. Él y su equipo de trabajo sabían que no era lo más saludable pelear y tomaron una buena decisión. Yo he pasado por eso y no se lo deseo a nadie”, expresó Zayas al lamentar el retiro del excampeón mundial junior ligero y ligero (130 y 135 libras) de la OMB.

“Yo no siento ninguna presión. Vamos a pasarla bien y a disfrutar. Lo importante es disfrutar”, agregó.

Zayas, quien pasó por una situación similar en verano cuando tuvo que retirarse de una cartelera que se celebró el 11 de junio en Nueva York por una afección viral, expuso que se “atreve a apostar” que Pedraza anunció su salida a instancias de su equipo de trabajo.

“Yo me atrevo a apostar que Pedraza dijo que quería seguir y que su equipo de trabajo fue el que le dijo: ‘No, no podemos pelear’. Eso fue lo mismo que me pasó a mí. Yo quería seguir, y mi papá y mi coach me dijeron que no. Y fue lo correcto”, recordó.

De camino a Nueva York

Zayas, que está a punto de terminar la parte más dura del entrenamiento, viajará a Nueva York este próximo domingo para los últimos preparativos de la pelea. El atleta -que hizo su primera parte del acuartelamiento en el gimnasio Centeno’s Sweatbox Boxing Gym en Florida- consignó que se siente “en el tope” de su condición física y que solo le resta mantenerse en forma y bajar al peso requerido para la pelea.

PUBLICIDAD

“Hoy tuve mi penúltimo guanteo. El sábado tengo el último. Ya lo que falta es más para sudar, para mantener el cuerpo caliente y activo y que no se nos vaya el ritmo”, argumentó el boxeador, que ayer en la mañana marcó 167 libras.

Luego de este compromiso, el peleador espera pasar unos días en su hogar en Florida y después podría venir a Puerto Rico para pasar los días festivos. Su intención sería hacer “media tour” y después tener un tiempo libre con sus familiares en Puerto Rico y degustar los platillos típicos de esta época.

“Quiero comer lechoncito. Tengo ganas de lechón y pasteles sin ketchup”, dijo riendo. “Me encantaría pasar las vacaciones acá, pero tenemos que ver lo que se puede hacer. Pero definitivamente me encantaría”.

Nota del editor: Recibe en tu correo electrónico el más completo análisis del deporte boricua, reportajes y entrevistas que publicamos en Deportes El Nuevo Día en el boletín “Tiempo extra”, que se envía los días lunes, miércoles y viernes. Oprime aquí para suscribirte.