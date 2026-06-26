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Xander Zayas: “Voy a demostrar por qué soy mejor que Ennis”

El púgil puertorriqueño abrió la conferencia con un gesto de solidaridad hacia Venezuela y habló de su reto en las 154 libras

26 de junio de 2026 - 8:34 PM

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Xander Zayas y Jaron Ennis participaron de la conferencia final. (Cris Esqueda)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Antes de volver a asegurar que derrotará a Jaron “Boots” Ennis el sábado, Xander Zayas hizo una pausa este jueves durante la conferencia de prensa final para enviar un mensaje de solidaridad a Venezuela y ofrecer ayuda a amigos y allegados que pudieran haberse afectado por la tragedia ocurrida el miércoles.

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“Espero que todo esté bien. Si necesitan cualquier ayuda, pueden comunicarse conmigo y haré todo lo posible por ayudar”, expresó.

Acto seguido, volvió su atención al reto que representa Ennis (35-0, 31 nocauts), excampeón unificado del peso wélter que intentará conquistar títulos en una segunda división.

“Estoy emocionado. Es el momento con el que siempre he soñado”, afirmó Zayas.

Aunque reconoció nuevamente la calidad de su rival, el boricua insistió en que confía plenamente en las herramientas que lo llevaron a conquistar las fajas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división superwélter.

“Creo que hago todo mejor que cualquiera. Siempre hago los ajustes y eso es lo que hacen los grandes peleadores. No voy a quitarle mérito porque es un gran boxeador, pero el sábado voy a demostrar por qué soy mejor que él”, sostuvo.

Sin revelar detalles del plan preparado junto a su entrenador, Javiel Centeno, adelantó cuál será la clave de la pelea.

“Ser inteligente, disfrutarlo, mantenerlo frente a mí y quebrarlo poco a poco”, dijo.

Zayas (23-0, 13 nocauts) reiteró además cuál espera que sea la conclusión cuando termine el combate.

“Después de la pelea todo el mundo va a decir que soy el mejor peleador de las 154 libras. De eso se trata esto: de seguir construyendo el legado”.

Ennis, por su parte, aseguró que el estilo que presente el puertorriqueño no alterará sus planes.

“Honestamente, no me importa cómo pelee. Estamos preparados para todo. Lo que él quiera hacer, nosotros también podemos hacerlo”, manifestó.

El estadounidense también volvió a pronosticar una victoria antes del límite.

“Ya conocen mi lema. Yo gano por nocaut”.

La pelea de Xander Zayas y Jaron Ennis será transmitida por DAZN a traves del concepto "Pague por Ver".
La pelea de Xander Zayas y Jaron Ennis será transmitida por DAZN a traves del concepto "Pague por Ver". (Cris Esqueda)

Los entrenadores también intercambian mensajes

Bozy Ennis, padre y entrenador del retador, insistió en que si Zayas decide presionar desde el inicio, la pelea terminará temprano.

“Si viene hacia adelante y mete presión, no va a durar mucho”, afirmó.

Centeno evitó entrar en un intercambio verbal y respondió que el campeón ejecutará el plan diseñado durante el campamento.

La preparación ha sido muy buena. Hemos visto cosas que podemos aprovechar y Xander es un peleador que mantiene la calma y espera las oportunidades que necesita”, expresó.

Cuando Bozy volvió a retarlo para que su pupilo fuera al frente, el entrenador puertorriqueño se limitó a responder que el sábado hablarán sobre el cuadrilátero.

La velada marcará la primera defensa de los títulos unificados de Zayas y representa el segundo combate de Ennis desde que ascendió a las 154 libras tras dominar la división wélter. El ganador saldrá del Barclays Center con dos cinturones mundiales y con el reconocimiento como el principal referente de esa división.

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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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