Canastota, Nueva York.- Luego de una carrera que se extendió por 17 años en la que cosechó resonantes victorias y sufrió dolorosas derrotas, el puertorriqueño Miguel Cotto alcanzó su estatus de inmortal este domingo cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo.

Cotto fue el último de su clase 2022 en ofrecer unas palabras. Comenzó agradeciendo en inglés y concluyó con un mensaje en español dirigido a su familia.

“Ustedes han sido una inspiración en mi vida. Las personas que me han hecho trabajar”, dijo Cotto.

También se dirigió a su mamá, Juana Vázquez, a la que le reiteró que la amaba.

“Mamá, gracias por ser el eje de mi vida y de mis hijos. Gracias por hacer lo que haces y por querernos y amarnos tanto”, apuntó.

De hecho, una tímida doña Juana le dijo a este medio que se sentía feliz por el hijo que Dios le había dado.

PUBLICIDAD

Hay que destacar, que cuando Cotto fue presentado, los puertorriqueños que se encontraban presentes aplaudieron al expúgil y gritaron su nombre. También se vieron algunas banderas puertorriqueñas.

El ahora promotor estuvo acompañado de su esposa, Melissa Guzmán; sus hijos Luis Ángel, Alondra y Miguel, Jr.; y su mamá. También hicieron acto de presencia sus más cercanos colaboradores Bryan Pérez, Héctor Soto, Ariel Ferrer y Víctor Fonseca.

Miguel Cotto posa junto a su familia tras la ceremonia de exaltación. (VANESSA SERRA DIAZ)

La actividad, celebrada en horas de la tarde en el centro de eventos del hotel Turning Stone Resort y Casino, también reunió a los miembros de las clases 2020 y 2021, cuyas actividades no se habían podido realizar debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Cotto unió su nombre al de los excampeones boricuas Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José “Chegüi” Torres, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Edwin “Chapo” Rosario, Félix “Tito” Trinidad, Héctor “Macho” Camacho y Herbert Lewis “Cocoa Kid” Hardwick Arroyo. Asimismo, integran el recinto el árbitro Joe Cortez y el fenecido columnista de boxeo Mario Rivera Martinó como observador.

Durante su carrera, Cotto acumuló marca de 41-6, con 33 nocauts. Fue campeón mundial de cuatro divisiones: júnior wélter (140 libras), wélter (147), júnior mediano (154) y mediano (160). Su primera pelea como profesional se celebró el 23 de febrero de 2001 y resultó en una victoria ante Jason Doucet.

Se subió a un cuadrilátero por última vez el 2 de diciembre de 2017. Se despidió con una derrota ante Sadam Ali, quien le quitó el cinturón júnior mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

PUBLICIDAD

Como aficionado cerró con récord de 32-11, 1 KO. Fue medallista de plata en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 1998 y representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. También fue el abanderado de la delegación que representó al país en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999.

Un ejemplo para la juventud

Entre la multitud se encontraba el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, quien destacó el legado de Cotto.

“Miguel es un cagüeño que decidió hacer del boxeo su carrera y lo hizo de una manera extraordinaria. Él ha puesto el nombre de nuestro pueblo y de nuestro país en alto, así que quería vivir el momento con él”, expresó el primer ejecutivo municipal, que llegó el sábado a Canastota.

“Él (Cotto) es un ejemplo a seguir. Cómo él decide luego de tener un problema con la obesidad, entrar en el mundo del boxeo guiado por su padre (Miguel Cotto Carrasquillo). Miguel es un modelo, un excelente cagüeño que ha puesto la ciudad bien en alto y lo considero más que un amigo”, expresó.

Saludos desde Kiev

Entre los mensajes más aplaudidos fue el del excampeón peso completo, el ucraniano Wladimir Klitschko, quien envió un mensaje grabado de la capital de Ucrania, Kiev, donde sirve al ejército de ese país en medio del conflicto bélico con Rusia.

En su mensaje, agradeció el reconocimiento y destacó que cuando comenzó en su carrera la vio como un vehículo para poder viajar y que nunca pensó llegar tan lejos. Igualmente, dijo que no podía estar presente en Canastota precisamente por la guerra.

PUBLICIDAD

“Es maravilloso (ser reconocido). Es un gran honor. Lamentablemente, la agresión rusa a mi país y la guerra han evitado estar en persona en la ceremonia con ustedes. Esta guerra no solo me ha cambiado a mí, sino al mundo. También recuerdo como el boxeo cambió mi vida. El boxeo me hizo una mejor persona”, puntualizó el otrora peleador que es parte de la clase 2021 y se une a su hermano Vitali, que fue exaltado en el 2018.

Otro momento emocionante fue cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le otorgó una correa a la exboxeadora Marian Trimiar. Conocida como “Lady Tiger”, Trimiar se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener una licencia de boxeo profesional de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Su carrera corrió de 1975 a 1985 y fue campeona mundial peso ligero entre 1979 y 1981.