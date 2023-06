Arecibo.- La temporada 2023 de los Capitanes terminó como comenzó: con incertidumbre.

La gerencia del quinteto de la Villa del Capitán Correa no descartó jamaquear la nave para el torneo 2024 luego de una inesperada eliminación en cuatro partidos de la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Mets de Guaynabo.

Fue una barrida en un año que estuvo en remojo la participación de Arecibo en la competencia luego de la compraventa de la franquicia por parte del empresario José Manuel Baeza.

Frabián Elí Carrión compró el equipo en 2021 de la mano del exitoso apoderado Luis Monrozeau junto con el trapero Anuel AA y tuvo que salir de la plaza un año después luego de su rompimiento profesional con el trapero, a quien manejaba. El pleito legal provocó la congelación de las arcas del equipo, con el personal de los Capitanes sin cobrar las últimas quincenas de la campaña de 2022.

El atropellado cambio de mando fue una de las distracciones que atravesaron los Capitanes durante la temporada. Comenzaron su participación bajo el mando del entrenador Tony Ruiz. Sin embargo, fue despedido el 8 de mayo con los arecibeños jugando para 10-9.

Mientras el asistente técnico Pedro González fungía como dirigente interino, los Capitanes contrataron a Juan Cardona como técnico en propiedad. Sin embargo, antes de dirigir cumplió una suspensión de cuatro juegos ante una querella de los Leones de Ponce por de piratería (tampering), más una multa de $5,000.

Cardona regresó al BSN como estratega de los Leones antes de aceptar una oferta mayor por parte de los Capitanes. El caso tomó un giro inesperado cuando Baeza decidió hacer el pago a los Leones con monedas de 25 centavos.

El acto cayó mal en la junta de gobierno y Baeza fue multado por $2,500. El tenedor se encuentra en probatoria por ser su primer año en la liga.

El apoderado de los Capitanes, José Manuel Baeza, fue multado en tres ocasiones durante la temporada. (David Villafane/Staff)

Luego de la derrota el lunes, el gerente general de los Capitanes Angel Edgardo García indicó que las distracciones fuera de la cancha pudieron pasar factura a la escuadra.

“Primero, tengo que agradecer a Baeza porque nosotros básicamente habíamos perdido la franquicia en un momento sumamente difícil. Apareció y compró nuestros sueños. No tengo palabras para agradecer su gesto”, resaltó García.

“Del equipo te puedo decir que fue una montaña rusa. Fueron muchas altas y bajas. Situaciones que no esperábamos. Este es un equipo de veteranos en una liga muy competitiva y fuerte. Necesitamos un poco más de concentración, especialmente en los juegos. Pero, agradecido por los jugadores que en todo momento dieron el 100 por ciento”, añadió.

Walter Hodge Jr., armador titular y Jugador Más Valioso de la temporada 2022, hizo eco de las palabras de García por el ruido fuera del tabloncillo del Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

“Fue un año difícil. Hubo muchas distracciones, jugadores lesionados. Es parte dé. Nos pasó en el pasado. Es algo que tenemos que aceptar. Los equipos están jugando bien. Las franquicias están haciendo su trabajo. Es prepararnos para la temporada que viene”, apuntó Hodge Jr.

Cambios a la vista

Hodge Jr. forma parte del núcleo principal de los Capitanes junto a David Huertas, Víctor Liz y Jonathan Rodríguez. Todo, con 35 años o más, están bajo contrato para la temporada entrante.

No obstante, los Capitanes han ido de menos a más desde su conquista del cetro en 2021. El año pasado, fueron eliminados en cinco juegos por los Atléticos de San Germán antes de la barrida en cinco juegos este mes.

Así que García no descarta un cambio drástico en la plantilla.

“No necesariamente el hecho de que jugadores estén bajo contrato no quiere decir que tengamos posibilidades de hacer algo diferente. Nos tomaremos un tiempo para verificar todo lo que tiene que ver la plantilla de nosotros y de ahí adelante tomar decisiones. Soy de los que pienso que si quieres resultado diferentes, tienes que hacer cosas diferentes”, expresó.

“Este grupo se merecía una oportunidad juntos y la tuvo. Así que necesariamente tenemos que hacer cosas diferente”, agregó.

García sí confirmó el regreso de Cardona como dirigente. Bajo su mandato, los Capitanes jugaron para 2-9, incluyendo los cuatro reveses en los cuartos de final ante los metropolitanos.

Juan Cardona repetirá como dirigente de los Capitanes en 2024. (BSN)

“Es parte del equipo de trabajo de nosotros. Ahora lo que nos queda reagruparnos y hablar de las bondades, de las cosas que fallamos”, dijo García.

Cardona, por su parte, también señaló que las distracciones fuera de las cuatro líneas afectaron la sicología del conjunto.

“El equipo pasó por muchas situaciones emocionales. Si miras al equipo de Arecibo jugar, muchas de las emociones de Walter, de Víctor, David y Denis (Clemente). Eso no viene de ahora. Eso del año pasado. Falta de pagos, el equipo va o no va. Son muchas cosas que la gente solo ve al jugador, pero yo me preocupo por la persona. Si la persona no está bien, es bien difícil que el jugador lo esté. Agradecido con cada uno de ellos. No se dio lo que esperamos”, comentó Cardona.

Confía en la estadía de Baeza

En cuanto a Baeza, García entiende que el apoderado pasará el cedazo de la junta de gobierno para continuar con la administración del equipo.

“No creo que haya dificultades con eso. Sí, hubo situaciones, pero, ¿qué apoderado no ha tenido situaciones en sus primeros años? Tenemos situaciones ahí. Lo de Yadier (Molina, apoderado de los Vaqueros de Bayamón). Como él, te puedo mencionar otros con algún tipo de desaciertos. Estamos trabajando con una junta de directores muy madura y ante un torneo tan competitivo como este, seguro que pasan cosas”, confió García.

Molina compró a los Vaqueros en 2020 y el año pasado fue multado por diferentes incidentes en la postemporada como patear un balón en un partido en Quebradillas, además de criticar a la gerencia de los Atléticos de San Germán.

Baeza no estuvo disponible para entrevista con la prensa durante todo el torneo. En los cuartos de final de los Capitanes, se ausentó por enfermedad, informó García.