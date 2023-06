Arecibo.- El dirigente Juan Cardona asumió responsabilidad completa de la eliminación el lunes de los Capitanes de Arecibo en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Mets de Guaynabo, a la misma vez que aseguró su retorno como dirigente del quinteto para el torneo 2024.

Los Capitanes fueron despachados en cuatro partidos por unos Mets que fueron superiores en los primeros tres encuentros. El lunes, Arecibo salió a competir y pudo aguantar la delantera por tres parciales. Un cuarto periodo de 25-15 a favor de los metropolitanos sentenció la barrida en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

La escuadra de la Villa del Capitán Correa no se había eliminado en una serie de postemporada sin ganar un partido desde la “burbuja” de 2020 en Río Grande, cuando perdieron en dos partidos los cuartos de final ante los Vaqueros de Bayamón.

Cardona entró de manera atropellada a la dirección de los Capitanes luego del despido del mentor Tony Ruiz. Inicialmente, regresó al BSN como estratega de los Leones de Ponce. Sin embargo, luego de dos derrotas a su cargo, renunció a la franquicia de la Perla del Sur.

Resultó que Cardona recibió una oferta mayor de los Capitanes,con el empresario José Manuel Baeza en su primera temporada como apoderado, y aceptó el trabajo pese haber tenido un acuerdo de palabra con los Leones. Ponce sometió una querella a la liga, que decidió suspender a Cardona por cinco partidos, más una multa de $5,000 a la gerencia capitana, al determinar que hubo piratería (tampering).

El castigo fue reducido a cuatro juego y Cardona debutó con una victoria frente a Carolina el primero de junio. Contando las cuatro derrotas frente a Guaynabo, los Capitanes jugaron para 2-9 bajo el fogoso dirigente.

Pese al récord negativo, Cardona quiere darle continuidad a su trabajo en el norte y moldear el equipo a su estilo.

“Yo voy a estar aquí mucho tiempo. Apúntate esa”, dijo Cardona a El Nuevo Día después del revés a salir de un camerino afectado emocionalmente por la eliminación.

“Las responsabilidad la tomo. No me escondo. Te digo, el camerino, los chamacos llorando. Les importa esto. No se nos dio y uno tiene que ser lo suficientemente hombre para cuando alguien es mejor que tú, este año Guaynabo fue mejor que Arecibo”, agregó.

Cardona barajó distintas alineaciones para buscar una respuesta contra Guaynabo. Por ejemplo, le dio mayor protagonismo al armador Denis Clemente, reserva detrás del titular Walter Hodge Jr.

“Muchos roles que yo quiero que hagan unas cosas y ellos venían haciendo otras cosas. Siempre voy a ser pro jugador. Es como siempre voy hacer las cosas. Si entras al camerino, no es un camerino que perdió 0-4. Es un camerino donde todos se abrazaron. Pelearon pero no se nos dio y tienes que ser lo suficiente hombre para mantenerte como ellos en los tiempos malos porque Arecibo es una franquicia que viene de ganar campeonatos”, indicó Cardona.

En 23 años, los Capitanes suman siete títulos en 12 finales. Cardona ganó dos como asistente de David Rosario. Ahora en el papel de dirigente en propiedad, el también asistente técnico de la Universidad de Southern Mississippi desea dejar su huella en el norte de la isla.

“Me gustaría tomar las cosas desde el principio. La gente no lo entiende así porque es una franquicia grande que gana. Para mí es lo mismo porque es baloncesto. Hay muchas cosas que pasan allá adentro que no saben, como tener a Hodge y a Víctor Liz lastimados jugando para uno. Es una familia. Pienso estar muchos años aquí. La gente me odia y no hay problema. Lo entiendo”, declaró Cardona.

“Pero, que se pongan en la situación donde te tiran al fuego con algo que tú no montaste. Mis equipos tienen una forma de jugar. Yo heredo algo y con lo que tengo tratamos de hacer lo que hay. Pero, no lo monté yo. No me pueden juzgar a mí por algo que no monté. Te aseguró que Arecibo va a tener 10 perros todo el tiempo en cancha (el año que viene). Contento por lo que los muchachos me dieron pero yo tengo que montar las cosas a mi forma. La gerencia está conmigo. Ya hablamos unas cosas. El que conoce a Juan Cardona sabe que no se queda dado”, afirmó.