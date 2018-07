Moscú — El director de desarrollo táctico de la FIFA Marco van Basten advirtió el jueves que Neymar tiene dejar de hacer tanto teatro luego que el astro brasileño fue el centro de un aluvión de bromas en todas partes del mundo.

Van Basten señaló que el simular faltas y lesiones “no es una buena actitud”, y que ello perjudica a Neymar y a su equipo.

“Si simulas más de la cuenta, creo que todo el mundo considerará que eso no va a ayudar”, opinó el retirado delantero holandés. “Creo que él debería entender su situación”.

Según estimados, Neymar pasó casi 14 minutos en el piso lesionado o simulando una lesión durante los cinco partidos de Brasil en el Mundial de Rusia, a veces volcándose reiteradamente antes de frenarse.

Sus imágenes propiciaron una serie de videos de equipos infantiles que ensayaban cómo simular lesiones cuando sus entrenadores gritaban el nombre de Neymar.

#NeymarChallenge... @NeymarJr is a joke and the ?? knows it... #WorldCup pic.twitter.com/IaFWrwgcMh