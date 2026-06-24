Colombia avanza a octavos de final tras superar la resistencia de Congo

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Colombia se topó repetidamente con la férrea defensa del Congo pero terminó vulnerándola para evitar otra sorpresa por parte de la nación africana, a la que superó el martes por 1-0 para sellar su pasaje a la fase de eliminación directa del Mundial.

Daniel Muñoz anotó a los 76 minutos, cuando la selección cafetera estaba ya exasperada por una gran actuación del portero congoleño Lionel Mpasi, quien tuvo cinco intervenciones sobresalientes en los primeros 20 minutos.

“El juego fue amplio y fue fructífero, se llegó a rematar desde dentro del área muchas veces”, rescató el técnico de la selección colombiana Néstor Lorenzo.

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Mpasi no tuvo ninguna oportunidad de detener el zurdazo de Muñoz desde fuera del área, que rebotó en un zaguero, cambiando su trayectoria.

“Esto es de todos, los tres puntos son de todos”, enfatizó Muñoz, quien logró su segundo tanto en el certamen. “Aquí la figura se llama Colombia”.

Congo debutó en su primer Mundial en 52 años el jueves pasado, con un empate 1-1 contra Cristiano Ronaldo y Portugal. Después de que su tremenda resistencia fue quebrada por el gol, los africanos supieron buscar el empate.

En dos ocasiones durante el descuento, estuvieron cerca de igualar. El arquero colombiano Camilo Vargas realizó una atajada soberbia ante un disparo de larga distancia de Nathanael Mbuku y en el corner siguiente tapó un cabezazo de Chancel Mbemba.

“Terminamos sufriendo, como corresponde”, reconoció Lorenzo.

Luis Díaz, el delantero estelar colombiano, vio invalidados dos tantos en un breve tramo del complemento: uno por una falta a los 79 minutos y otro por fuera de juego a los 80.

Colombia suma ahora seis puntos en dos partidos del Grupo K, dos más que Portugal y cinco más que Congo. El conjunto de Cristiano goleó a Uzbekistán por 5-0 con dos goles de su astro el martes en Houston.

Los dirigidos por el argentino Lorenzo necesitan un empate contra Portugal el sábado para ganar el grupo. Ese resultado también bastaría para clasificar a Portugal a la siguiente ronda.

Colombia ocupa el undécimo puesto del ranking mundial, el tercero mejor entre los equipos sudamericanos, sólo por detrás de Brasil y Argentina. Pero no se clasificaron a la cita de hace cuatro años en Qatar.

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Ahora, están disfrutando el retorno. Abrieron su participación con un triunfo de 3-1 ante los uzbekos.

Congo, 47mo del ranking de la FIFA, vio afectados sus preparativos para el torneo por las restricciones vinculadas con el ébola.

Un aficionado que se perdió el primer partido por los requisitos de cuarentena fue Michel Nkuka Mboladinga, quien ganó fama durante la Copa Africana de Naciones por posar como una estatua viviente del héroe independentista Patrice Lumumba.

El hincha llegó al fin al partido en Guadalajara, y mantuvo su pose inmóvil durante el duelo.