Con boleto en mano a los Juegos Olímpicos el director técnico de Argentina invita a Lionel Messi a París 2024

Buenos Aires - Tras lograr la clasificación al fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 , el técnico de Argentina Javier Mascherano cursó la invitación al astro Lionel Messi a participar del certamen olímpico y no le cerró la puerta.

“Quedamos en volver a hablar. Él recién empieza la temporada con Inter Miami, todavía falta para los Juegos, sobre todo sabiendo que él también tiene la Copa América. No es una situación fácil”, admitió Mascherano.

Los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas a los Juegos Olímpicos porque no es una competencia oficial de FIFA.

“Hablé con Ángel para preguntarle la situación y me agradeció, pero me dijo que él no tenía intención de ir a los Juegos. Él ya había tenido la oportunidad y prefiere dejarle a otro chico vivir la experiencia”, detalló Mascherano.