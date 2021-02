A menos de un mes para el primer partido de Puerto Rico en las eliminatorias de la Concacaf por el pase a la Copa Mundial FIFA 2022, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) acaba de hacer oficial el nombramiento de un nuevo director técnico que no tendrá mucha anticipación con su Selección Nacional de cara al encuentro del 24 de marzo en St. Kitts.

Pero es precisamente esa presión la que el director técnico estadounidense Dave Sarachan está abrazando como un reto interesante con su nombramiento.

Sarachan fue presentado oficialmente por la FPF en una conferencia de prensa virtual vía Zoom este jueves, en las que el experimentado técnico contestó preguntas de la prensa local al tiempo que anunció su disposición para ayudar en el crecimiento y desarrollo del programa nacional, aunque recalcó que su objetivo primario está con la Selección adulta.

“Ha sido un reto muy importante desde que tomamos la decisión de arrancar con nuestras selecciones, por el tema de la pandemia. Estamos trayendo el profesionalismo que estábamos buscando en nuestra federación. Creemos que Dave es una de las piezas que nos hacían falta”, dijo el presidente de la FPF, Iván Rivera.

PUBLICIDAD

“Se está trabajando con todas las selecciones desde las juveniles hasta la mayor, como debe ser, y ahora en conjunto con estas nuevas adquisiciones en el staff técnico”.

Sarachan fue anunciado por la FPF un día antes, el miércoles, resaltando su experiencia de 35 años en el fútbol como jugador y luego como técnico.

Su extenso resumé incluye la dirección interina y en propiedad de la Selección Nacional masculina de Estados Unidos. También fue director técnico del Chicago Fire Soccer Club en la Major League Soccer (MLS) y asistente técnico de Los Ángeles Galaxy entre 2008 y 2016, tiempo durante el cual el club ganó el campeonato en tres ocasiones.

En 2003, Sarachan fue nombrado Coach del Año de la liga.

Rivera dijo que próximamente la federación anunciará lo relacionado a una próxima concentración de la Selección para entrenar nuevamente en República Dominicana, al igual que en enero, pero esta vez con todas las piezas incluyendo al nuevo director técnico.

“Le doy las gracias a Iván por tener la confianza en mí para esta selección, y a la junta directiva de la federación. Pienso que es una gran oportunidad para mí, pero más importante una gran oportunidad para el país, Puerto Rico, y para el fútbol. Pienso que hay un gran potencial. Hay mucho trabajo que hacer en un periodo corto, lo sé, y es un reto”, admitió Sarachan, luego de dar un breve saludo en español y de disculparse por no dominar el idioma.

Posterior al partido del 24 de marzo en St. Kitts, Puerto Rico recibirá a Trinidad y Tobago el 28 de marzo. Los boricuas jugarán las clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en el Grupo F, donde también figuran Bahamas y Guyana.

PUBLICIDAD

Sarachan dijo que en base a lo observado del onceno boricua, el equipo tiene tres elementos importantes a su juicio: está bien estructurado, es disciplinado y es joven.

“Le falta experiencia, que es importante en este nivel, pero tú puedes ir logrando esa experiencia. Pero los puntos de inicio, que son trabajar, competir y la estructura, están ahí”, agregó Sarachan.

Miembros de la Selección Nacional adulta de fútbol.

“Veo este proyecto como un reto. Cuando me presentaron la idea por primera vez, me atrajo por el reto que representa. Al conocer a Iván y su visión, y de cómo quiere adelantar el fútbol en Puerto Rico, es un proyecto emocionante. Puerto Rico es un país con gran potencial en la juventud. Sé que las tres ‘B’, baloncesto, béisbol y boxeo son deportes de alto perfil, pero sé que el fútbol está creciendo. Tengo confianza en el potencial. Cosas buenas pueden pasar y es lo que me atrae de este proyecto”.

Al cuestionársele si ve su contratación como un proyecto a largo plazo que abone al desarrollo del fútbol en la isla en lo que respecta a sus selecciones, Sarachan no vaciló en ponerse a la disposición de la FPF, pero aclaró que su objetivo principal en este momento, es la participación de Puerto Rico en el proceso de eliminatorias de la Concacaf.

“Eso espero. Pero pienso que el proyecto tiene dos fases. La primera fase es avanzar (de ronda) en marzo, luego en junio y má sallá. Esa es mi obligación a corto plazo. Y en mi conversación con Iván, eso es lo que nos trae”.

PUBLICIDAD

Rivera, el líder federativo, recalcó lo mismo en el sentido de que Sarachan estará enfocado en la Selección adulta, pero destacó que ese trabajo no es aislado si se toma en cuenta los avances que han hecho en la FPF con las demas selecciones, incluyendo las juveniles.

“La gente que yo coloqué son las que hemos mantenido porque hay un proyecto a largo plazo. Hay proyectos que se detuvieron por el COVID-19, como era el seguimiento a los juveniles con unos ‘training camps’”, señaló Rivera.

“Vamos a demostrar que las cosas sí cambian, y que sí hay gente seria que se nos une al grupo. Sumar gente seria también nos da credibilidad como institución”, subrayó el líder federativo.