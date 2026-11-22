El mediocampista argentino Leandro Paredes se desmayó mientras ofrecía una entrevista tras la final de la Copa Sudamericana, disputada el sábado en Barranquilla, Colombia.

El incidente ocurrió luego de la victoria 2-0 de Boca Juniors sobre Atlético Mineiro, cuando Paredes comenzaba a responder una pregunta de un reportero de la cadena DSports.

“Ahora disfrutar, disfrutar de mis compañeros, agradecer por todo lo que vivimos...”, alcanzó a decir el futbolista antes de perder la mirada y desplomarse hacia atrás.

El entrevistador intentó sujetarlo, pero no logró evitar su caída.

Paredes recibió atención médica durante unos instantes sobre el terreno de juego antes de reincorporarse por sus propios medios. Luego, mientras trotaba hacia los vestuarios, saludó al público que lo despedía entre aplausos.

Más tarde, el argentino tranquilizó a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía en la que aparecía sonriente y aseguró que se encontraba bien.