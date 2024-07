¡España, campeona de Europa! “La Roja” vence a Inglaterra en la final de la Eurocopa

Berlín - De la mano de un gol Mikel Oyarzabal a los 86 minutos, España conquistó su cuarto título de la Eurocopa al vencer el domingo 2-1 a Inglaterra , cuyo suplicio por un gran título no acaba.

“He hecho mi trabajo, lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria”, indicó Oyarzabal, quien había ingresado a los 68 minutos por el capitán Álvaro Morata. “Al final, cuando pasas procesos jodidos, ya solo el hecho de estar aquí entre los 26, lo valoras mucho, y si tienes la suerte de poder ayudar hoy como me ha tocado a mí, pues es lo máximo”.