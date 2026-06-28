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Harry Kane se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en Mundiales

La estrella inglesa superó a Gary Lineker en la victoria 2-0 contra Panamá

28 de junio de 2026 - 9:33 PM

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Harry Kane (9) celebra con su compañero Jude Bellingham (10) tras anotar el segundo gol en la victoria 2-0 ante Inglaterra en el Grupo L del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Steve Luciano) (Steve Luciano)
Por Stephen Whyno

Harry Kane pasó de ser invisible en la primera mitad a convertirse el sábado en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo.

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Kane gritó su undécimo gol en los mundiales a los 67 minutos del partido contra Panamá, con lo que rompió el empate con Gary Lineker. Superó en el salto a Andrés Andrade y cabeceó el balón, que superó el lance del guardameta Orlando Mosquera, sentenciando la victoria 2-0 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Fue el 82do gol de Kane con Inglaterra a nivel internacional, con lo que amplió su propio récord. Tras marcar dos veces en el debut ante Croacia el 17 de junio, Kane suma tres goles en este torneo de cara a la fase de eliminación directa.

“Es fantástico que tenga la oportunidad de romper este récord en una Copa del Mundo cuando realmente importa”, afirmó Thomas Tuchel, el seleccionador alemán de Inglaterra. “Todos están muy contentos por Harry porque es un compañero fantástico. Eso lo hace muy especial. Es querido por todos, respetado por todos”.

Este gol en particular fue el resultado de la buena sintonía que tiene con Jude Bellingham, cimentada durante varios años jugando juntos.

Bellingham, quien hizo el primer gol unos minutos antes para aliviar parte de la tensión que se acumulaba en el campo y en las gradas llenas de aficionados vestidos de rojo y blanco, le dio el pase a Kane, quien superó en el salto a Andrés Andrade y cabeceó el balón para superar la estirada del arquero Orlando Mosquera.

“Es bastante fácil jugar con él, sinceramente”, dijo Bellingham. ”Está a un nivel ahora mismo que es simplemente increíble. No dudas de él en absoluto en cuanto a si está involucrado o no. Sabes que va a marcar la diferencia en el partido, y lo hizo otra vez”.

Sí pareció haber dudas al descanso. Kane no gravitó en la primera parte e Inglaterra no generó casi nada de peligro. Más adelante, en Filadelfia, la ventaja de Croacia sobre Ghana hizo temer que el primer lugar de la llave se escapaba.

Tras la reanudación, Inglaterra creció en intensidad y el delantero, que está por cumplir 33 años, fue una parte importante de la reacción.

Su compañero Jordan Henderson, que disputa su cuarta Copa del Mundo, recordó que Kane anotó dos veces en el debut contra Croacia para igualar a Lineker y pensó por error que esa marca ya era únicamente de Kane.

“Parece que con la edad, simplemente ha seguido”, señaló Henderson. ”Está rompiendo récords a donde va y marca muchísimos goles. Ha sido un jugador increíble hasta ahora para Inglaterra y continúa. Todavía le queda mucho camino. Pero sí, se merece todo lo que consigue. Ha sido un jugador increíble, un compañero increíble, y me alegra que haya podido lograr ese récord”.

Bellingham consideró a Kane como el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos.

“El que ha aparecido más que nadie, más que cualquier jugador de Inglaterra”, remarcó.

Kane incluso anotó ante la presencia del ícono inglés David Beckham, mirando desde las gradas.

Beckham podría ser una inspiración de algún tipo, pero Kane es quien marca el rumbo y ahora suma tres goles de cara a la fase de eliminación directa. Quienes lo rodean no esperan que deje de anotar pronto, dado el esquivo objetivo de llevarse a casa un trofeo de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años.

“Harry está en un estado mental increíble —físicamente también—. Tiene hambre de llegar hasta el final en esta Copa del Mundo y no está satisfecho, lo que demuestra su carácter y su determinación. Por eso estamos contentos de tenerlo como capitán”, dijo Tuchel.

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